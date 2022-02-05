Ибрагим Калын: 30 лет неурегулированного карабахского конфликта разрешились за 44 дня войны

"Проблема разрешилась в результате 44-дневной войны, когда ни у кого не было представления о том, как урегулировать карабахский конфликт, остававшийся нерешенным 30 лет.

"Проблема разрешилась в результате 44-дневной войны, когда ни у кого не было представления о том, как урегулировать карабахский конфликт, остававшийся нерешенным 30 лет".

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщил официальный представитель Администрации президента Турции Ибрагим Калын.

"Если бы десять лет назад Турция и Азербайджан заявили, что объединятся на 44 дня и независимость Карабаха будет обеспечена, мы все, наверное, отнеслись бы к этому скептически. Проблема Кавказского региона была решена в короткие сроки. Сейчас турецкие авиалинии начали полеты в Ереван. Спустя 30 лет Турция и Армения находятся в процессе нормализации", - отметил Калын.