Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    Хусейн Бабаев: Я возвращаюсь в родной Кяльбаджар вместе с детьми, внуками и правнукам

    Карабах
    • 15 сентября, 2025
    • 07:08
    Хусейн Бабаев: Я возвращаюсь в родной Кяльбаджар вместе с детьми, внуками и правнукам

    Когда мы покидали город Кяльбаджар, наша семья состояла из семи человек. Сейчас я возвращаюсь на родную землю вместе с детьми, внуками и правнуками - нас уже больше тридцати.

    Как передает Report, об этом заявил бывший вынужденный переселенец Хусейн Бабаев, вернувшийся в Кяльбаджар.

    "Если бы у меня были крылья, я бы прямо сейчас полетел в Кяльбаджар и поцеловал родную землю. Я безмерно счастлив. Нет предела моей радости от возвращения на родину.

    Я благодарен нашему президенту, нашей армии, которые дали нам возможность испытать радость возвращения на родную землю. Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует здоровья ветеранам", - отметил он.

    Кяльбаджар Карабах бывшие вынужденные переселенцы
    Keçmiş məcburi köçkün: Qanadım olsaydı bu dəqiqə Kəlbəcərə uçub torpağı öpərdim

    Последние новости

    07:36

    Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения Freedom Edge

    Другие страны
    07:08

    Хусейн Бабаев: Я возвращаюсь в родной Кяльбаджар вместе с детьми, внуками и правнукам

    Карабах
    06:49

    Бывший вынужденный переселенец: Сегодня мы возвращаемся в Кяльбаджар как граждане страны-победительницы

    Карабах
    06:24
    Фото

    Хейряниса Бахышалиева: Из Кяльбаджара я уходила со слезами на глазах, а теперь возвращаюсь с улыбкой

    Карабах
    06:10
    Фото

    Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в город Кяльбаджар

    Карабах
    05:57

    Дания отказалась от Patriot, которые ей США предлагали за безумные $8,5 млрд

    Другие страны
    05:26

    Трамп: Переговоры Путина и Зеленского с участием США пройдут относительно скоро

    Другие страны
    04:41

    МИД Польши: Западу следует подумать над тем, чтобы сбивать российские ракеты над Украиной

    Другие страны
    04:19

    Трамп намерен посетить церемонию прощания с Чарли Кирком

    Другие страны
    Лента новостей