Хусейн Бабаев: Я возвращаюсь в родной Кяльбаджар вместе с детьми, внуками и правнукам

Когда мы покидали город Кяльбаджар, наша семья состояла из семи человек. Сейчас я возвращаюсь на родную землю вместе с детьми, внуками и правнуками - нас уже больше тридцати.

Как передает Report, об этом заявил бывший вынужденный переселенец Хусейн Бабаев, вернувшийся в Кяльбаджар.

"Если бы у меня были крылья, я бы прямо сейчас полетел в Кяльбаджар и поцеловал родную землю. Я безмерно счастлив. Нет предела моей радости от возвращения на родину.

Я благодарен нашему президенту, нашей армии, которые дали нам возможность испытать радость возвращения на родную землю. Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует здоровья ветеранам", - отметил он.