Keçmiş məcburi köçkün: Qanadım olsaydı bu dəqiqə Kəlbəcərə uçub torpağı öpərdim
Qarabağ
- 15 sentyabr, 2025
- 05:47
"Kəlbəcər şəhərini tərk edəndə ailə üzvlərim 7 nəfərdən ibarət olub. Hazırda nəvələrim, nəticələrim 30-dan çox ailə üzvümlə doğma torpağıma qayıdıram".
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Kəlbəcər şəhərinə köçən edən keçmiş məcburi köçkün Hüseyn Babayev söyləyib.
"Qanadım olsaydı bu dəqiqə Kəlbəcərə uçub torpağı öpərdim. Hədsiz çox sevincliyəm. Doğma elimə qayıtdığım üçün sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Allah bizim üçün bu sevinc hissini əbədi etsin".
Keçmiş məcburi köçkün şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyib, dövlətimizə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə, torpaqlarımızın azad edilməsində əməyi olan hər kəsə təşəkkür edib.
Son xəbərlər
06:07
Foto
Kəlbəcər şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıbQarabağ
05:47
Keçmiş məcburi köçkün: Qanadım olsaydı bu dəqiqə Kəlbəcərə uçub torpağı öpərdimQarabağ
05:38
Kəlbəcər şəhərinə köçən sakin: Uzun illər köçkün həyatı yaşasam da, bu gün çox sevincliyəmQarabağ
05:18
Danimarka baha olduğu üçün "Patriot"ları almaqdan imtina edibDigər ölkələr
04:43
Polşanın XİN rəhbəri: "Qərb Ukraynada Rusiya raketlərini vurmaq barədə düşünməlidir"Digər ölkələr
04:15
ABŞ lideri Avropanın Rusiyaya qarşı sanksiyalarını çox zəif adlandırıbDigər ölkələr
03:40
Tramp Rusiya, ABŞ və Ukrayna sammitinin nisbətən tezliklə baş tutacağına əmindirDigər ölkələr
03:06
ABŞ-də xəbər agentliyinin avtomobilini yandırmağa cəhd edən iki nəfər həbs edilibDigər ölkələr
02:42