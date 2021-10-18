Худаферинский мост – символ национальной гордости азербайджанского народа

Год назад в ходе Отечественной войны в этот день, 18 октября, славная Азербайджанская армия освободила от вражеской оккупации Худаферинский мост и азербайджанские военнослужащие водрузили Государственный флаг страны над мостом. Президенту Азербайджанской

Год назад в ходе Отечественной войны в этот день, 18 октября, славная Азербайджанская армия освободила от вражеской оккупации Худаферинский мост и азербайджанские военнослужащие водрузили Государственный флаг страны над мостом. Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву об этой победе отрапортовал герой Отечественной войны, офицер Государственной пограничной службы полковник Бабек Алекперов.

В беседе с командированными в Джебраил сотрудниками Report полковник Бабек Алекперов сказал, что гордится тем, что рапортовал Верховному главнокомандующему об освобождении Худаферинского моста и города Зангилан: "Я считаю себя очень счастливым, что мне выпала честь докладывать Верховному главнокомандующему об освобождении древнего Худаферинского моста и города Зангилан. Откровенно говоря, я не знал, что мои рапорты будут транслироваться по всем телеканалам. Кроме того, у нас была только одна цель - поднять наш славный трехцветный флаг на всех освобожденных от оккупации территориях. И эта цель достигнута".

Худаферинский мост, являющийся древним памятником азербайджанского зодчества, связывает северный и южный берега реки Араз и находится в Джебраильском районе, между селениями Худаферин и Гумлаг (на границе с Ираном). Мост построен над караванной дорогой Великого шелкового пути и в средние века соединял города Южного и Северного Азербайджана. Он также имел важное военно-стратегическое значение. Предположительно, Худаферинский мост был построен в 1027 году шеддадидским правителем Фазлом ибн Мухаммедом. Часть моста была разрушена по время похода Ага Мухаммед-шаха Каджара на Азербайджан, но впоследствии восстановлена.

Сохранившийся до наших дней "Большой Худаферинский мост", возведенный на естественных скалах, вследствие чего и расстояние между пролётами разное, построен из жженого кирпича и речного камня. 15-пролетный мост насчитывает 200 метров в длину, 4,5 метра - в ширину и 10 метров - над уровнем воды. На расстоянии 800 метров от этого моста находится еще один - "Малый Худаферинский мост". Он состоит из одиннадцати пролетов и был возведен в XIII веке, в эпоху Эльханидов. До наших дней уцелели только 3 пролета данного моста. Длина моста составляла 130 метров, ширина - 6 метров, высота - 12 метров над уровнем воды. Этот мост частично разрушен, уцелели только три центральных пролета. В народе его еще называют "сыныг кёрпю" (разрушенный мост). Оба моста являются прекрасными образцами архитектуры и свидетельствуют о высоком мастерстве средневековых азербайджанских строителей.

Худаферинский мост, наряду с тем, что имеет большое стратегическое значение, был одним из важнейших пунктов во время II Карабахской войны. Село Худаферин, рядом с которым расположен мост, - одно из последних сел Джебраильского района, за ним следуют Зангиланский и Губадлинский районы. Поэтому успешное выполнение задачи по освобождению Худаферинского моста имело особую значимость. В соответствии с планом операции, подразделения Азербайджанской армии, передвигаясь вдоль реки Араз, проникли вглубь позиции противника на 12 км и устроили засаду. Не выдержав натиска, боевой решимости, профессиональной подготовки нашего личного состава, враг отступил, понеся серьезные потери в живой силе. Азербайджанской армии удалось отбить и стратегическую высоту, расположенную в этом районе.

Освобождение Худаферина от вражеской оккупации - стратегический успех, прежде всего, с военной точки зрения. Этим была восстановлена историческая справедливость, Азербайджан вернул себе древние архитектурные жемчужины, это также является событием, которое придаст важный импульс социально-экономическому развитию региона. Когда глава государства поднял флаг на историческом Худаферинском мосту, гордости и радости азербайджанского народа не было предела. Ведь Худаферинский мост не только оставил глубокий след в истории нашего народа, но является также символом национальной гордости.