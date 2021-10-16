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Хикмет Гаджиев: Армения оставила азербайджанские территории без воды

Хикмет Гаджиев: Армения оставила азербайджанские территории без воды Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев вместе с дипломатическим корпусом посетил освобожденные от оккупации территории.
Карабах
16 октября 2021 г. 11:28
Хикмет Гаджиев: Армения оставила азербайджанские территории без воды

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев вместе с дипломатическим корпусом посетил освобожденные от оккупации территории.

Как передает Report, об этом написал Хикмет Гаджиев в своей официальной странице в Twitter.

"По поручению президента Ильхама Алиева с дипломатическим корпусом мы совершаем 7-й по счету визит начиная с 10 ноября 2020 года на освобожденные земли Азербайджана. На этот раз наш путь лежит в Суговушан и Талыш. Оккупировав Суговушан, Армения оставила азербайджанские территории без воды для орошения", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Ermənistan geniş əraziləri susuz qoymuşdu"
Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Armenia deprived Azerbaijani lands of water

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