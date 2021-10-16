Хикмет Гаджиев: Армения оставила азербайджанские территории без воды

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев вместе с дипломатическим корпусом посетил освобожденные от оккупации территории.

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев вместе с дипломатическим корпусом посетил освобожденные от оккупации территории.

Как передает Report, об этом написал Хикмет Гаджиев в своей официальной странице в Twitter.

"По поручению президента Ильхама Алиева с дипломатическим корпусом мы совершаем 7-й по счету визит начиная с 10 ноября 2020 года на освобожденные земли Азербайджана. На этот раз наш путь лежит в Суговушан и Талыш. Оккупировав Суговушан, Армения оставила азербайджанские территории без воды для орошения", - написал он.