Хикмет Гаджиев: Пражским и Сочинским документами Армения признала суверенитет Азербайджана над Карабахом

"Несмотря на 30-летнюю оккупацию, этнические чистки и массовые разрушения, совершенные Арменией на территории Азербайджана, президент Ильхам Алиев вскоре после 44-дневной Отечественной войны проявил добрую волю и выступил с мирной повесткой, основанной на

"Несмотря на 30-летнюю оккупацию, этнические чистки и массовые разрушения, совершенные Арменией на территории Азербайджана, президент Ильхам Алиев вскоре после 44-дневной Отечественной войны проявил добрую волю и выступил с мирной повесткой, основанной на взаимном признании сторонами территориальной целостности и суверенитета друг друга".

Об этом в интервью Report заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что переговоры по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном и контакты с гражданами армянской национальности, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана, - это два совершенно отдельных вопроса.

В 2022 году Азербайджан представил Армении известные 5 принципов, которые лягут в основу мирного соглашения и основной сутью которых является взаимное признание территориальной целостности и суверенитета. На встречах в Праге и Сочи в октябре 2022 года Азербайджан и Армения заявили, что взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алматинской декларации 1991 года.

Алматинской декларацией новые независимые государства признали административные границы в рамках бывших союзных республик времен СССР. Таким образом, Пражским и Сочинским документами Армения признала суверенитет Азербайджана над Карабахом", - сказал помощник президента Азербайджана.