О нас

Хикмет Гаджиев: Этнические чистки и геноцид в Карабахе не проводятся

Хикмет Гаджиев: Этнические чистки и геноцид в Карабахе не проводятся Официальный Баку отвергает обвинения в этнических чистках и геноциде армянского населения в Карабахе.
Карабах
1 октября 2023 г. 18:17
Хикмет Гаджиев: Этнические чистки и геноцид в Карабахе не проводятся

Официальный Баку отвергает обвинения в этнических чистках и геноциде армянского населения в Карабахе.

Как передает Report, об этом в интервью France 24 заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ответ на обвинения властей Армении в этнических чистках и геноциде.

Помощник президента сказал, что армянские жители могут покинуть регион либо же остаться.

"Мы не можем принимать обвинения в этнической чистке или геноциде. Этническая чистка - это акт насилия в отношении гражданских лиц, который Армения использовала против нас 30 лет назад. Но это не значит, что мы собираемся повторить то же самое. С нашей стороны не было проявлено насильственных актов в отношении гражданского населения. Они сами это подтверждают", - подчеркнул он.

Х.Гаджиев отметил, что в Карабахе не было граждан Армении: "Мы всегда считали их гражданами Азербайджана, но, к сожалению, незаконная сепаратистская организация не позволила нам напрямую связаться с ними".

"Знаем, что армяне и международные СМИ говорят, что мы намерены арестовать всех военнослужащих. Если они сдадут оружие, то будут свободны и могут выехать в Армению. Что касается гражданских лиц армянского происхождения, которые покидают регион, выезд их происходит в добровольном порядке", - подчеркнул помощник президента.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Qarabağda etnik təmizləmə və soyqırımı həyata keçirilmir"

Самое читаемое

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
29 сентября 2023 г. 10:02
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
26 сентября 2023 г. 10:03
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
26 сентября 2023 г. 15:36
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
26 сентября 2023 г. 18:54
Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели
Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели
27 сентября 2023 г. 18:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi