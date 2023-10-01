Хикмет Гаджиев: Этнические чистки и геноцид в Карабахе не проводятся

Официальный Баку отвергает обвинения в этнических чистках и геноциде армянского населения в Карабахе.

Официальный Баку отвергает обвинения в этнических чистках и геноциде армянского населения в Карабахе.

Как передает Report , об этом в интервью France 24 заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ответ на обвинения властей Армении в этнических чистках и геноциде.

Помощник президента сказал, что армянские жители могут покинуть регион либо же остаться.

"Мы не можем принимать обвинения в этнической чистке или геноциде. Этническая чистка - это акт насилия в отношении гражданских лиц, который Армения использовала против нас 30 лет назад. Но это не значит, что мы собираемся повторить то же самое. С нашей стороны не было проявлено насильственных актов в отношении гражданского населения. Они сами это подтверждают", - подчеркнул он.

Х.Гаджиев отметил, что в Карабахе не было граждан Армении: "Мы всегда считали их гражданами Азербайджана, но, к сожалению, незаконная сепаратистская организация не позволила нам напрямую связаться с ними".

"Знаем, что армяне и международные СМИ говорят, что мы намерены арестовать всех военнослужащих. Если они сдадут оружие, то будут свободны и могут выехать в Армению. Что касается гражданских лиц армянского происхождения, которые покидают регион, выезд их происходит в добровольном порядке", - подчеркнул помощник президента.