Хикмет Гаджиев: Азербайджан гарантирует безопасность решившим остаться армянам Карабаха

Азербайджан не планирует заставлять тысячи армян Карабахского региона страны покидать эти земли. Вместо этого, страна гарантирует безопасность тем, кто решит остаться.

Азербайджан не ставить целью заставлять армян Карабахского региона страны покидать эти земли. Наоборот готов гарантировать безопасность тем, кто решит остаться.

Как передает Report, об этом изданию CBC News заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что у Азербайджана есть комплексный план по обеспечению безопасных и лучших условий жизни для армян Карабаха, однако те, кто боится, разумеется, может уехать.

"Мы хотели бы, чтобы они остались", - сказал Гаджиев, отметив, что "Азербайджан продолжает обращаться к местному населению с призывом о том, что их безопасность гарантирована. Но в то же время мы не можем ограничить свободу передвижения. Это личный и индивидуальный выбор каждого человека".

Помощник президента подчеркнул, что государство сделает все возможное, чтобы мирные жители - достойным и безопасным образом - могли выбрать желаемое направление. Но видение правительства Азербайджана состоит в том, чтобы азербайджанцы и армяне жили бок о бок во взаимном уважении.

Комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о т.н. "этнической чистке", Гаджиев назвал это обвинение "оскорбительным".

"Азербайджан никогда не применял и никогда не будет использовать [этнические чистки], и нет таких намерений местах применять силу против гражданских лиц", — сказал советник по внешней политике.

Более того, он добавил, что Азербайджан намерен допустить международную группу экспертов из Организации Объединенных Наций в этот район в течение нескольких дней, а также возможность посетить регион получат международные СМИ.