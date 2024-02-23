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Хикмет Гаджиев: Армения несет ответственность за геноцид в Ходжалы

Хикмет Гаджиев: Армения несет ответственность за геноцид в Ходжалы Армения несет ответственность за совершенный в Ходжалы геноцид.
Карабах
23 февраля 2024 г. 17:30
Хикмет Гаджиев: Армения несет ответственность за геноцид в Ходжалы
Хикмет Гаджиев

Армения несет ответственность за совершенный в Ходжалы геноцид.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Сегодня было обнаружено еще одно массовое захоронение в Ходжалы. Возможно, это справедливость свыше, что в годовщину Ходжалинского геноцида, совершенного 26 февраля 1992 года, были найдены останки этих безымянных и невинных жертв. Их личность будет установлена с помощью анализа ДНК", - написал Гаджиев.

Помощник президента отметил, что в результате военной агрессии Армении в начале 90-х годов около 4000 азербайджанцев считаются пропавшими без вести: "Армения отказывается предоставить информацию о местонахождении массовых захоронений, в которых покоятся убитые мирные граждане Азербайджана. Каждое противоправное деяние государства влечет за собой его ответственность по международному праву. Армения до сих пор не извинилась перед государством и народом Азербайджана за 30-летнюю военную оккупацию его земель и особенно за геноцид, сотворенный в Ходжалы".

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Armenia bears state responsibility for Khojaly genocide
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Ermənistan Xocalı soyqırımına görə dövlət olaraq məsuliyyət daşıyır

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