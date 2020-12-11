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Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху

Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху "Азербайджан продемонстрирует международному сообществу, что мирное мультикультурное сосуществование в Нагорном Карабахе возможно"
Карабах
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11 декабря 2020 г. 14:48
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху

Я поддерживаю договоренности, достигнутые президентами Российской Федерации и Азербайджанской Республики и премьер-министром Республики Армения от 10 ноября.

Об этом в интервью Report заявил депутат Бундестага Германии Маркус Хельд.

"Как член германо-южнокавказской парламентской группы я долгое время интенсивно интересовался этим регионом. Так, я проголосовал за инициативу "Поддержка и разработка долгосрочного мирного решения в Нагорном Карабахе", которая была представлена в Бундестаг Германии 26 ноября 2020 года правительственными парламентскими группами ХДС / ХСС и СДПГ. Кроме того, Совет Безопасности ООН в нескольких заявлениях четко подтвердил, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана", - заявил депутат.

Он также отметил, что помимо этого, существует вопрос армянского населения Нагорного Карабаха.

"Как исторически, так и в настоящее время Азербайджан является многокультурной, открытой и толерантной страной, которая также гарантирует права армянского меньшинства. На этом фоне я глубоко убежден, что Азербайджан продемонстрирует международному сообществу, что мирное мультикультурное сосуществование в Нагорном Карабахе возможно", - уверен парламентарий.

Комментируя деятельность МГ ОБСЕ по карабахскому вопросу, М. Хельд подчеркнул, что этот процесс действительно сложен.

"Германия и Франция прошли долгий путь после Второй мировой войны, чтобы стать близкими друзьями. Хотел бы, чтобы и ваш регион развивался в том же направлении. Есть ли будущее у Минской Группы в нынешнем виде, необходимо оценивать по ее способности играть конструктивную роль. Формат здесь имеет второстепенное значение. Достигнутое соглашение должно, скорее, привести к шагам, предпринимаемым сейчас и в будущем для укрепления доверия и взаимного уважения среди молодого поколения. Мы должны проявить настойчивость в решении этой задачи, и Германия может внести активный вклад в этот процесс взаимопонимания на многостороннем уровне, например, в контексте программы Европейского союза "Восточное партнерство"",- заключил депутат Бундестага Германии.

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Версия на английском языке German Bundestag member: UNSC confirmed that Nagorno-Karabakh belongs to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Alman deputat 10 noyabr bəyanatı və Qarabağda birgəyaşayış haqqında

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