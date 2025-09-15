Хейряниса Бахышалиева: Из Кяльбаджара я уходила со слезами на глазах, а теперь возвращаюсь с улыбкой

Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Карабах
    • 15 сентября, 2025
    • 06:24
    Долгие годы я жила с тоской по этим местам, но никогда не теряла надежды, что однажды мы вернемся. Из Кяльбаджара я уходила со слезами на глазах, а теперь возвращаюсь с улыбкой.

    Об этом в интервью Report заявила бывшая вынужденная переселенка, 113-летняя Хейряниса Бахышалиева.

    По ее словам, эта возможность появилась благодаря победе в 44-дневной Отечественной войне, решительному руководству президента Азербайджана Ильхама Алиева, сильной армии и единству народа.

    "Если бы не наш Президент и сильная армия, я так и осталась бы в тоске по Кельбаджару. А теперь с радостью возвращаюсь в родные земли, где прошло мое детство, юность и жизнь до 80 лет. Мы там жили счастливо, дружно, у нас были хорошие соседи. У меня есть лишь одно желание - чтобы господин президент приехал ко мне в гости в Кяльбаджар, а я угостила его чаем", - отметила она.

    Отметим, что у Х. Бахышалиевой трое сыновей, десять внуков, восемнадцать правнуков и трое праправнуков.

    Kəlbəcərin 113 yaşlı sakini: "Ağlaya-ağlaya gəlmişdim, indi isə gülə-gülə qayıdıram"

