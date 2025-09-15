Хейряниса Бахышалиева: Из Кяльбаджара я уходила со слезами на глазах, а теперь возвращаюсь с улыбкой

Долгие годы я жила с тоской по этим местам, но никогда не теряла надежды, что однажды мы вернемся. Из Кяльбаджара я уходила со слезами на глазах, а теперь возвращаюсь с улыбкой.

Об этом в интервью Report заявила бывшая вынужденная переселенка, 113-летняя Хейряниса Бахышалиева.

По ее словам, эта возможность появилась благодаря победе в 44-дневной Отечественной войне, решительному руководству президента Азербайджана Ильхама Алиева, сильной армии и единству народа.

"Если бы не наш Президент и сильная армия, я так и осталась бы в тоске по Кельбаджару. А теперь с радостью возвращаюсь в родные земли, где прошло мое детство, юность и жизнь до 80 лет. Мы там жили счастливо, дружно, у нас были хорошие соседи. У меня есть лишь одно желание - чтобы господин президент приехал ко мне в гости в Кяльбаджар, а я угостила его чаем", - отметила она.

Отметим, что у Х. Бахышалиевой трое сыновей, десять внуков, восемнадцать правнуков и трое праправнуков.