Халид Махмуд: Пакистан четко показал, что он на стороне Азербайджана

За все время войны Пакистан четко показал, что он на стороне Азербайджана - на стороне справедливости и международного права.

За все время войны Пакистан четко показал, что он на стороне Азербайджана - на стороне справедливости и международного права.

Как сообщает Report, об этом директор Института стратегических исследований Пакистана Халид Махмуд заявил в ходе выступления на I Форуме мозговых центров в Баку.

Он напомнил, что все резолюции ООН поддержали справедливую позицию Азербайджана. "Самым важным является территориальная целостность стран. Поэтому факт оккупации является неприемлемым. За все время войны Пакистан четко показал что он на стороне Азербайджана", - заявил Х. Махмуд.