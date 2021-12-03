О нас
Report Georgia
Аудио новости

Хачынчайское водохранилище в Агдаме полностью очищено от мин

Хачынчайское водохранилище в Агдаме полностью очищено от мин В настоящее время Министерство по чрезвычайным ситуациям, как и все соответствующие структуры, вовлечено в работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Карабах
3 декабря 2021 г. 14:14
Хачынчайское водохранилище в Агдаме полностью очищено от мин
0 : 00
0 : 00

В настоящее время Министерство по чрезвычайным ситуациям, как и все соответствующие структуры, вовлечено в работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом сообщил сотрудник группы разминирования Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана прапорщик Бахрам Мамедов.

По его словам, работы ведутся интенсивными темпами: "С 3 января этого года продолжается очистка от мин и неразорвавшихся снарядов в селе Магсудлу Агдамского района и вокруг Хачынчайского водохранилища и водоканалов сельскохозяйственного назначения. Хачынчайское водохранилище и его окрестности уже полностью очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов. В настоящее время на территории села от мин очищается окрестность водоканала Магсудлу. Призываю граждан не проникать на освобожденные территории незаконными путями в объезд полицейских постов".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоSurroundings of Aghdam’s Khachinchay reservoir completely cleared of mines
Версия на азербайджанском языке ФотоXaçınçay su anbarı və ətrafı minalardan tam təmizlənib

Другие новости из категории

В МЧС обратились к гражданам в связи с минной угрозой
В МЧС обратились к гражданам в связи с минной угрозой
3 декабря 2021 г. 14:31
Австралия призывает Азербайджан и Армению провести делимитацию границ
Австралия призывает Азербайджан и Армению провести делимитацию границ
3 декабря 2021 г. 14:10
Турция окажет поддержку в установке сейсмических станций в Карабахе
Турция окажет поддержку в установке сейсмических станций в Карабахе
3 декабря 2021 г. 13:49
Глава МИД: Карабахский конфликт, длившийся почти 30 лет, завершился
Глава МИД: Карабахский конфликт, длившийся почти 30 лет, завершился
2 декабря 2021 г. 19:27
Посол Израиля: Хотим видеть устойчивый мир в регионе Южного Кавказа
Посол Израиля: Хотим видеть устойчивый мир в регионе Южного Кавказа
2 декабря 2021 г. 17:06
Минобороны: На освобожденных территориях проложено 616 километров дорог
Минобороны: На освобожденных территориях проложено 616 километров дорог
2 декабря 2021 г. 15:15
Продолжаются мероприятия по инженерному обеспечению подразделений на освобожденных территориях
ФотоПродолжаются мероприятия по инженерному обеспечению подразделений на освобожденных территориях
2 декабря 2021 г. 15:12
Госсекретарь США призвал Баку и Ереван к восстановлению коммуникаций в регионе
Госсекретарь США призвал Баку и Ереван к восстановлению коммуникаций в регионе
2 декабря 2021 г. 15:01
Линде: ОБСЕ заинтересована в налаживании регионального сотрудничества на Южном Кавказе
Линде: ОБСЕ заинтересована в налаживании регионального сотрудничества на Южном Кавказе
2 декабря 2021 г. 13:49
Азиз Санджар: Освобождение Карабаха придало каждому чувство уверенности в себе
Азиз Санджар: Освобождение Карабаха придало каждому чувство уверенности в себе
2 декабря 2021 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi