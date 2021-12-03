Хачынчайское водохранилище в Агдаме полностью очищено от мин

В настоящее время Министерство по чрезвычайным ситуациям, как и все соответствующие структуры, вовлечено в работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В настоящее время Министерство по чрезвычайным ситуациям, как и все соответствующие структуры, вовлечено в работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом сообщил сотрудник группы разминирования Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана прапорщик Бахрам Мамедов.

По его словам, работы ведутся интенсивными темпами: "С 3 января этого года продолжается очистка от мин и неразорвавшихся снарядов в селе Магсудлу Агдамского района и вокруг Хачынчайского водохранилища и водоканалов сельскохозяйственного назначения. Хачынчайское водохранилище и его окрестности уже полностью очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов. В настоящее время на территории села от мин очищается окрестность водоканала Магсудлу. Призываю граждан не проникать на освобожденные территории незаконными путями в объезд полицейских постов".