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Грузовики с продовольствием для армянских жителей Карабаха все еще ожидают на дороге Агдам-Ханкенди

Грузовики с продовольствием для армянских жителей Карабаха все еще ожидают на дороге Агдам-Ханкенди Две фуры ​​с продовольствием, направленные 29 августа Азербайджанским обществом Красного полумесяца для удовлетворения нужд проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армян, все еще ожидают на дороге Агдам-Ханкенди.
Карабах
3 сентября 2023 г. 20:18
Грузовики с продовольствием для армянских жителей Карабаха все еще ожидают на дороге Агдам-Ханкенди

Две фуры ​​с продовольствием, направленные 29 августа Азербайджанским обществом Красного полумесяца для удовлетворения нужд проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армян, все еще ожидают на дороге Агдам-Ханкенди.

Об этом сообщает командированный на территорию корреспондент Report.

Колонна из двух грузовиков с 40 тоннами муки находится на дороге Агдам-Ханкенди у поста российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

Сотрудники Азербайджанского общества Красного полумесяца представили сертификат качества доставленного ими груза представителям российского миротворческого контингента (РМК).

По словам первых, переговоры с миротворцами продолжаются, и они будут ждать на территории, пока продовольствие не будет передано жителям армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağdakı erməniəsilli şəxslərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün içərisində un olan iki yük maşını Ağdam-Xankəndi yolunda gözləyir

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