Грузовики с продовольствием для армянских жителей Карабаха 7-й день ожидают на дороге Агдам-Ханкенди

Две фуры с продовольствием, направленные 29 августа Азербайджанским обществом Красного полумесяца для удовлетворения нужд проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армян, седьмой день ожидают на дороге Агдам-Ханкенди.
Об этом сообщает корреспондент Report, командированный на территорию.
Колонна из двух грузовиков с 40 тоннами муки находится на дороге Агдам-Ханкенди у поста российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.
Сотрудники Азербайджанского общества Красного полумесяца и волонтеры отдыхали в течение дня и ночевали в палатках, установленных на территории.
Они представили сертификат качества доставленного ими груза уполномоченным лицам российского миротворческого контингента (РМК).
По словам представителей Общества, переговоры с миротворцами продолжаются, и они будут ждать на территории, пока продовольствие не будет передано жителям армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана.