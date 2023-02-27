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Группа иностранных журналистов находится на дороге Ханкенди-Лачын

Группа иностранных журналистов находится на дороге Ханкенди-Лачын Группа сотрудников зарубежных СМИ прибыла на дорогу Ханкенди-Лачын, где продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Карабах
27 февраля 2023 г. 16:18
Группа иностранных журналистов находится на дороге Ханкенди-Лачын

Группа сотрудников зарубежных СМИ прибыла на дорогу Ханкенди-Лачын, где продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как передает освещающий акцию сотрудник Report, иностранных гостей проинформировали о причинах проведения акции.

Представители зарубежных СМИ в настоящее время готовят репортажи с места проведения акции.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 78-ой день.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBir qrup xarici media orqanının əməkdaşları Xankəndi-Laçın yolundadır

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