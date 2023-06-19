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Госкомиссия: В Сарыгамыше армяне убили не только наших военных, но и многочисленных мирных жителей

Госкомиссия: В Сарыгамыше армяне убили не только наших военных, но и многочисленных мирных жителей По имеющейся у нас информации, на территории села Сарыджалы Агдамского района, теперь освобожденного от оккупации, армянами были убиты как наши военные, так и многочисленные мирные жители.
Карабах
19 июня 2023 г. 13:20
Госкомиссия: В Сарыгамыше армяне убили не только наших военных, но и многочисленных мирных жителей

По имеющейся у нас информации, на территории села Сарыджалы Агдамского района, теперь освобожденного от оккупации, армянами были убиты как наши военные, так и многочисленные мирные жители.

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести в граждан Эльдар Самедов.

"Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) провели очистку этой территории. Специалисты Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) провели предварительные раскопки. По заключению специалистов, были обнаружены скелеты 4 человек. Однако обнаружены еще несколько фрагментов других скелетов. По этой причине раскопки здесь необходимо продолжить. Также будут проведены раскопки на близлежащих территориях", - добавил он.

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Версия на английском языке State Commission: Armenians killed many civilians in Sarijali
Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyası: "Ermənilər Sarıcalıda hərbçilərimizlə yanaşı, çoxsaylı mülki vətəndaşlarımızı da qətlə yetirib"

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