Госкомиссия: В Сарыгамыше армяне убили не только наших военных, но и многочисленных мирных жителей

По имеющейся у нас информации, на территории села Сарыджалы Агдамского района, теперь освобожденного от оккупации, армянами были убиты как наши военные, так и многочисленные мирные жители.

По имеющейся у нас информации, на территории села Сарыджалы Агдамского района, теперь освобожденного от оккупации, армянами были убиты как наши военные, так и многочисленные мирные жители.

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести в граждан Эльдар Самедов.

"Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) провели очистку этой территории. Специалисты Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) провели предварительные раскопки. По заключению специалистов, были обнаружены скелеты 4 человек. Однако обнаружены еще несколько фрагментов других скелетов. По этой причине раскопки здесь необходимо продолжить. Также будут проведены раскопки на близлежащих территориях", - добавил он.