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Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты

Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты ”В Шушинском селе Дашалты проводится идентификация останков азербайджанцев, убитых и массово захороненных армянами".
Карабах
25 января 2023 г. 16:51
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты

”В Шушинском селе Дашалты проводится идентификация останков азербайджанцев, убитых и массово захороненных армянами".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Комиссию по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Было отмечено, что 17 февраля 2021 года в Шушинском селе Дашалты были проведены раскопки обнаруженного массового захоронения: “Раскопки проводились военными структурами. Были извлечены останки трупов, предположительно принадлежащих примерно 25 людям. В настоящее время проводится идентификация изъятых останков”.

Как уточняет Report, всего в операции ”Дашалты" погибло около 100 азербайджанских военнослужащих.

По данным Государственной комиссии, 44 человека были зарегистрированы как пропавшие без вести в ходе операции "Дашалты".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyası: “Daşaltıda kütləvi məzarlıqda aşkarlanan meyit qalıqlarının eyniləşdirilməsi aparılır”

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