Госдепартамент США распространил заявление по азербайджано-армянской нормализации

Мы рады тому, что переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжаются.
Как передает американское бюро
В документе подчеркивается, что лидеры Азербайджана и Армении встретятся с европейскими партнерами в Кишиневе в конце этой недели.
"Как и
Агрессивная риторика может только сохранить насилие прошлого. Конструктивный диалог может инициировать мир, возможности и надежду. Соединенные Штаты готовы поддержать усилия обеих сторон по достижению прочного и достойного мирного соглашения в регионе", - говорится в заявлении.