О нас

Госдепартамент США распространил заявление по азербайджано-армянской нормализации

Госдепартамент США распространил заявление по азербайджано-армянской нормализации Мы рады тому, что переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжаются.
Карабах
31 мая 2023 г. 01:24
Госдепартамент США распространил заявление по азербайджано-армянской нормализации

Мы рады тому, что переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжаются.

Как передает американское бюро Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Мэттью Миллера.

В документе подчеркивается, что лидеры Азербайджана и Армении встретятся с европейскими партнерами в Кишиневе в конце этой недели.

"Как и заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, мир на Южном Кавказе достижим. В конце этой недели лидеры Азербайджана и Армении встретятся с нашими европейскими партнерами в Кишиневе. Мы надеемся, что это станет продуктивным шагом к решению вопросов за столом переговоров.

Агрессивная риторика может только сохранить насилие прошлого. Конструктивный диалог может инициировать мир, возможности и надежду. Соединенные Штаты готовы поддержать усилия обеих сторон по достижению прочного и достойного мирного соглашения в регионе", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Dövlət Departamenti Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh danışıqlarına dair bəyanat yayıb

Самое читаемое

Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
24 мая 2023 г. 16:29
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
25 мая 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая 2023 г. 20:09
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией зеленых трубопроводов
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией "зеленых трубопроводов"
26 мая 2023 г. 15:26
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
26 мая 2023 г. 17:39
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
27 мая 2023 г. 00:11
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции Столетие Турции
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции "Столетие Турции"
27 мая 2023 г. 12:29
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
28 мая 2023 г. 07:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi