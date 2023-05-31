Госдепартамент США распространил заявление по азербайджано-армянской нормализации

Мы рады тому, что переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжаются.

Мы рады тому, что переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжаются.

Как передает американское бюро Report , об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Мэттью Миллера.

В документе подчеркивается, что лидеры Азербайджана и Армении встретятся с европейскими партнерами в Кишиневе в конце этой недели.

"Как и заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, мир на Южном Кавказе достижим. В конце этой недели лидеры Азербайджана и Армении встретятся с нашими европейскими партнерами в Кишиневе. Мы надеемся, что это станет продуктивным шагом к решению вопросов за столом переговоров.

Агрессивная риторика может только сохранить насилие прошлого. Конструктивный диалог может инициировать мир, возможности и надежду. Соединенные Штаты готовы поддержать усилия обеих сторон по достижению прочного и достойного мирного соглашения в регионе", - говорится в заявлении.