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Главы парламентов Азербайджана и Армении поспорили на заседании МПА СНГ

Главы парламентов Азербайджана и Армении поспорили на заседании МПА СНГ Председатель милли меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель национального собрания Армении Ален Симонян обменялись претензиями на заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ 29 марта в Алматы.
Карабах
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29 марта 2022 г. 12:22
Главы парламентов Азербайджана и Армении поспорили на заседании МПА СНГ

Председатель милли меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель национального собрания Армении Ален Симонян обменялись претензиями на заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ 29 марта в Алматы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на РИА Новости.

В ходе выступления Симонян заявил, что азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня. В свою очередь Гафарова во время заключительных ремарок в завершающей части заседания взяла слово.

"Информация о якобы нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана абсолютно не соответствует действительности… Члены незаконных армянских вооруженных формирований, которые незаконно проникли на суверенную территорию Азербайджана, предприняли попытку совершения очередной диверсии против подразделений азербайджанской армии, и в результате мер наших вооруженных сил были вынуждены отступить", - заявила она.

По ее словам, Азербайджан привержен трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и не нарушал его положения.

"Нарушает положения заявления не Азербайджан, а Армения", - подчеркнула она.

Гафарова также потребовала "полного вывода остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана".

Она отметила, что Азербайджан передал Армении всех военнопленных в соответствии с трехсторонним заявлением. По ее словам, военнослужащие вооруженных сил Армении, проникшие на территорию Азербайджана после подписания заявления от 10 ноября 2020 года, не признаются военнопленными согласно Женевской конвенции и подлежат привлечению к уголовной ответственности.

В ответ на эти заявления Симонян подчеркнул, что "о нарушениях заявляли не только республика Армения, но и Российская Федерация".

"Хотел бы повторить: Армения предлагает Азербайджану незамедлительно начать переговоры по заключения мирного договора", - добавил он.

Глава ММ в ответ на это заявила, что Баку неоднократно предлагал Еревану подписать мирный договор с учетом пяти пунктов, "которые очень хорошо известны армянской стороне".

"Я официально заявляю, что для Армении эти пять пунктов являются приемлемыми, и мы считаем, что если добавить некоторые аспекты, можем начать осуществление [этой работы]", - завершил дискуссию Симонян.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistanın parlament sədrləri arasında mübahisə düşüb
Версия на английском языке Heads of Azerbaijani, Armenian parliaments argue at IPA CIS meeting

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