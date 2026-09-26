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    Глава МИД: За последние 30 лет число жертв мин в Азербайджане превысило 3 500 человек

    Карабах
    • 26 сентября, 2026
    • 08:35
    Глава МИД: За последние 30 лет число жертв мин в Азербайджане превысило 3 500 человек

    За последние 30 лет общее число жертв мин превысило 3 500 человек.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Министр отметил, что масштабное загрязнение территорий Азербайджана минами и другими взрывоопасными устройствами остается серьезным препятствием: "Это значительно осложняет процесс восстановления и возвращения. После освобождения территорий от оккупации в 2020 году жертвами мин стали более 400 человек, включая женщин и детей.

    Учитывая масштабы этой проблемы, Азербайджан считает разминирование необходимым условием обеспечения прав человека и официально объявил гуманитарное разминирование своей 18-й Национальной целью устойчивого развития.

    Аналогичным образом, необходимость установления судьбы и местонахождения около 4 000 азербайджанцев, пропавших без вести в результате конфликта, имеет важное значение не только с точки зрения подотчетности, прав жертв и их семей, но и в контексте постконфликтного примирения и нормализации.

    Перед лицом все более сложных глобальных вызовов наш коллективный ответ должен быть инклюзивным, справедливым и универсальным.

    Опыт самого Азербайджана воплощает именно эти принципы. Наше общество, сформировавшееся благодаря многовековому мирному сосуществованию различных этнических, культурных и религиозных общин, по своей природе является мультикультурным и многоконфессиональным обществом".

    Джейхун Байрамов Генеральная Ассамблея ООН
    Ceyhun Bayramov: Son 30 ildə Azərbaycanda mina qurbanlarının sayı 3 500 nəfəri ötüb
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