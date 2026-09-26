Глава МИД: За последние 30 лет число жертв мин в Азербайджане превысило 3 500 человек

За последние 30 лет общее число жертв мин превысило 3 500 человек.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр отметил, что масштабное загрязнение территорий Азербайджана минами и другими взрывоопасными устройствами остается серьезным препятствием: "Это значительно осложняет процесс восстановления и возвращения. После освобождения территорий от оккупации в 2020 году жертвами мин стали более 400 человек, включая женщин и детей.

Учитывая масштабы этой проблемы, Азербайджан считает разминирование необходимым условием обеспечения прав человека и официально объявил гуманитарное разминирование своей 18-й Национальной целью устойчивого развития.

Аналогичным образом, необходимость установления судьбы и местонахождения около 4 000 азербайджанцев, пропавших без вести в результате конфликта, имеет важное значение не только с точки зрения подотчетности, прав жертв и их семей, но и в контексте постконфликтного примирения и нормализации.

Перед лицом все более сложных глобальных вызовов наш коллективный ответ должен быть инклюзивным, справедливым и универсальным.

Опыт самого Азербайджана воплощает именно эти принципы. Наше общество, сформировавшееся благодаря многовековому мирному сосуществованию различных этнических, культурных и религиозных общин, по своей природе является мультикультурным и многоконфессиональным обществом".