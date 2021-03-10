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Глава МИД: Венгерские компании готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий

Глава МИД: Венгерские компании готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Опыт венгерских компаний может быть применен в таких сферах как строительство дорог, железных дорог,  восстановление энергоснабжения
Карабах
10 марта 2021 г. 13:34
Глава МИД: Венгерские компании готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий
Петер Сиярто
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Венгрия готова предоставить свой опыт в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто.

"Для восстановления [освобожденных территорий] потребуются финансы, инвестиции и опыт. Мы готовы ее предоставить. Так, кредитная линия в размере 100 млн долларов открыта для венгерских компаний, которые будут принимать участие в программе восстановления территорий Азербайджана", - сообщил глава МИД Венгрии.

По его словам опыт венгерских компаний может быть применен в таких сферах как строительство дорог, железных дорог, восстановление энергоснабжения и ряд других.

"Потенциал такого сотрудничества велик. Мы участвовали в подобных проектах, поэтому у нас есть соответствующий опыт и оборудование", - заявил П. Сиярто.

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