Глава МИД: Азербайджанские экоактивисты не перекрывали дорогу

Протестующие на дороге Шуша-Ханкенди азербайджанские экоактивисты не перекрывали дорогу.

Протестующие на дороге Шуша-Ханкенди азербайджанские экоактивисты не перекрывали дорогу.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам.

Глава МИД отметил, что сегодня проинформировал глав аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе о сложившейся ситуации.

По его словам, транспортные средства гражданского назначения могут свободного передвигаться по дороге в обоих направлениях, поэтому не может быть речи о гуманитарной проблеме.

"Заявление Пашиняна о якобы возникшей там гуманитарной катастрофе не соответствует действительности. Кроме того азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что готова обеспечить гуманитарные потребности армян, проживающих на наших территориях, в случае необходимости", отметил Байрамов.

Напомним, четвертый день на участке дороги Шуша-Ханкенди продолжается акция протеста азербайджанских экоактивистов против незаконной эксплуатации природных ресурсов.

Азербайджанские активисты и члены экологических неправительственных организаций (НПО) требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.