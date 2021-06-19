Глава МИД Азербайджана: Нет альтернативы добрососедским отношениям

"Для достижения мира в регионе невозможно обойтись без сотрудничества. Нужно наладить добрососедские отношения, им нет альтернативы".

"Для достижения мира в регионе невозможно обойтись без сотрудничества. Нужно наладить добрососедские отношения, им нет альтернативы".

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе панельной дискуссии на тему "Южный Кавказ: новые возможности для регионального мира и сотрудничества", который проходит в рамках Дипломатического Форума+ в турецкой Анталье.

По словам министра, после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября Азербайджан предпринимает шаги на пути нормализации отношений с Армений. В качестве примера Байрамов привел разрешение Азербайджаном поставок российского газа в Армению зимой прошлого года через свою территорию.

Отметим, что форум начался 18 июня и продлится до 20-го июня.