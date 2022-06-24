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Глава МИД Азербайджана: Мирный процесс не может быть заложником формата

Глава МИД Азербайджана: Мирный процесс не может быть заложником формата Для Азербайджана приоритетом является процесс нормализации отношений с Арменией и обеспечение устойчивого мира в регионе. Данный процесс не может быть заложником формата.
Карабах
24 июня 2022 г. 13:49
Глава МИД Азербайджана: Мирный процесс не может быть заложником формата

Для Азербайджана приоритетом является процесс нормализации отношений с Арменией и обеспечение устойчивого мира в регионе. Данный процесс не может быть заложником формата.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, отвечая на вопрос журналиста о судьбе Минской группы ОБСЕ.

По его словам, азербайджанская сторона не отказывалась от контактов с Минской группой: "Мы ждали от Минской группы видения их дальнейшей роли".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN rəhbəri: “Sülh prosesi formatın girovu ola bilməz”

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