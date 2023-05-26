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Глава "Links EUROPE": Мировому сообществу стоит активно содействовать разминированию в Азербайджане

Глава "Links EUROPE": Мировому сообществу стоит активно содействовать разминированию в Азербайджане Мировому сообществу стоит активно содействовать разминированию в Азербайджане.
Карабах
26 мая 2023 г. 11:54
Глава Links EUROPE: Мировому сообществу стоит активно содействовать разминированию в Азербайджане

Мировому сообществу стоит активно содействовать разминированию в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сказал директор фонда "Links EUROPE" Деннис Саммут сказал в ходе международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

Саммут отметил, что увиденные им накануне разрушения в Агдаме не могут не вызвать огорчение: "Нам стоит подойти к вопросу разминирования на Южном Кавказе с гуманной точки зрения. Международное сообщество должно приложить больше усилий для решения проблемы мин".

По его словам, необходимо обязательно учитывать права сотен тысяч людей, которые были вынуждены покинуть данные территории после начала армянской оккупации и которые теперь хотят на эти земли вернуться: "Разминирование является большой проблемой для Азербайджана и у страны уже большой опыт в этой сфере. Только совместными усилиями можно превратить Южный Кавказ в регион свободный от мин".

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Версия на английском языке Links Europe: World community should actively promote demining in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке “Links EUROPE” fondunun rəhbəri: “Dünya ictimaiyyəti Azərbaycanda minatəmizləmə fəaliyyətinə güclü dəstək verməlidir”

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