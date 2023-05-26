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Глава "iVoice Communications": Увиденное вчера в Агдаме меня поразило

Глава "iVoice Communications": Увиденное вчера в Агдаме меня поразило Увиденное вчера в Агдаме меня поразило.
Карабах
26 мая 2023 г. 12:24
Глава iVoice Communications: Увиденное вчера в Агдаме меня поразило

Увиденное вчера в Агдаме меня поразило.

Как передает Report, об этом журналистам заявила основатель и генеральный директор "iVoice Communications" Адриана Аристизабаль на полях международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

По ее словам, минная проблема является одной из самых актуальных на пути к достижению Целей устойчивого развития (ЦУР): "Это очень важная проблема. То как правительство и люди Азербайджана объединились для разминирования территорий - пример для многих других стран. Благодаря данным действиям, Азербайджан в скором времени сможет обеспечить безопасное возвращение всех бывших вынужденных переселенцев в свои родные края".

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Версия на английском языке iVoice Communications CEO says 'impressed' by what she saw in Aghdam
Версия на азербайджанском языке “iVoice Communications”ın rəhbəri: “Dünən Ağdamda gördüklərim məni sarsıtdı”

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