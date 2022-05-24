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Глава Госкомитета: Мины создают препятствия для восстановления освобожденных земель

Глава Госкомитета: Мины создают препятствия для восстановления освобожденных земель Италия поддерживает Азербайджан в вопросе восстановления освобожденных территорий.
Карабах
24 мая 2022 г. 18:35
Глава Госкомитета: Мины создают препятствия для восстановления освобожденных земель

Италия поддерживает Азербайджан в вопросе восстановления освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Анар Гулиев, выступая в рамках мероприятия "День итальянского дизайна" в Университете ADA.

Глава Госкомитета отметил, что многие города на освобожденных от почти 30-летней армянской оккупации территориях Азербайджана разрушены, и планируется создать там новые, более удобные для проживания "умные города".

"Италия играет в этом свою роль. При восстановлении освобожденных территорий мы хотим использовать самый лучший, передовой опыт. Итальянские коллеги помогают нам в дизайне, также в процессе реставрации. Мы уже завершаем подготовку генпланов ряда городов, далее уже архитектуры смогут приступить к работе", - отметил А. Гулиев.

Глава Госкомитета подчеркнул, что мины создают препятствия для восстановления освобожденных земель Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsinin sədri: “Minalar işğaldan azad edilmiş torpaqların bərpasına maneələr yaradır”

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