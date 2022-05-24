Глава Госкомитета: Мины создают препятствия для восстановления освобожденных земель

Италия поддерживает Азербайджан в вопросе восстановления освобожденных территорий.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Анар Гулиев, выступая в рамках мероприятия "День итальянского дизайна" в Университете ADA.
Глава Госкомитета отметил, что многие города на освобожденных от почти 30-летней армянской оккупации территориях Азербайджана разрушены, и планируется создать там новые, более удобные для проживания "умные города".
"Италия играет в этом свою роль. При восстановлении освобожденных территорий мы хотим использовать самый лучший, передовой опыт. Итальянские коллеги помогают нам в дизайне, также в процессе реставрации. Мы уже завершаем подготовку генпланов ряда городов, далее уже архитектуры смогут приступить к работе", - отметил А. Гулиев.
Глава Госкомитета подчеркнул, что мины создают препятствия для восстановления освобожденных земель Азербайджана.