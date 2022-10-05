О нас

Глава Госкомитета: Мины - главное препятствие для масштабных восстановительных работ

Глава Госкомитета: Мины - главное препятствие для масштабных восстановительных работ Проблема расчистки территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов по-прежнему остается самым большим препятствием для проведения масштабных восстановительных работ на освобожденных территориях. От этого фактора зависят темпы восстановительных работ и воз
Карабах
5 октября 2022 г. 13:41
Глава Госкомитета: Мины - главное препятствие для масштабных восстановительных работ

Проблема расчистки территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов по-прежнему остается самым большим препятствием для проведения масштабных восстановительных работ на освобожденных территориях. От этого фактора зависят темпы восстановительных работ и возвращение туда бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Анар Гулиев заявил в ходе первого национального градостроительного форума в Агдаме.

Глава Госкомитета подчеркнул, что горькая реальность нашего времени состоит в том, что многие страны мира сталкиваются с вызовами постконфликтного восстановления населенных пунктов.

Он подчеркнул, что за 30-летний период оккупации 20% территорий Азербайджана около 900 населенных пунктов были полностью разрушены, более миллиона гектаров земли выведено из сельскохозяйственного оборота, сотни объектов культурного наследия были уничтожены.

"Восстановить территориальную целостность нашей страны получилось только в 2020 году военным путем. И сейчас главный вопрос, стоящий перед нами, это восстановление освобожденных от оккупации территорий и полная их интеграция в жизнь страны, возвращение 1 млн соотечественников в свои дома",- отметил А. Гулиев.

"Сегодня в Азербайджане успешно осуществляются комплексные работы по реконструкции и строительству в соответствии с передовыми градостроительными стандартами, беспрецедентными по объему, качеству и скорости. Параллельное выполнение столь масштабных работ в короткие сроки повысило актуальность применения новых эффективных методов институционального управления с привлечением большого количества высококвалифицированных проектировщиков, архитекторов, инженеров и строителей", -добавил глава Госкомитета.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Chairman of committee: Mines create obstacle to large-scale restoration work
Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: “Minalar bərpa işlərinin geniş şəkildə aparılmasına maneə yaradır”

Самое важное

В Национальном градостроительном форуме в Агдаме принимают участие более 130 представителей из 44 стран
В Национальном градостроительном форуме в Агдаме принимают участие более 130 представителей из 44 стран
5 октября 2022 г. 12:58
Прошло два года со дня второго ракетного удара ВС Армении по населенным пунктам Азербайджана
Прошло два года со дня второго ракетного удара ВС Армении по населенным пунктам Азербайджана
5 октября 2022 г. 00:03
В городе Агдам заложен фундамент жилого квартала для бывших вынужденных переселенцев
ФотоВ городе Агдам заложен фундамент жилого квартала для бывших вынужденных переселенцев
4 октября 2022 г. 21:19
В Агдаме открыт памятник Хуршидбану Натаван
ФотоВ Агдаме открыт памятник Хуршидбану Натаван
4 октября 2022 г. 21:08
Тофик Зульфугаров: Сегодня Армения усилила пропаганду на основе фейковых видео
Тофик Зульфугаров: Сегодня Армения усилила пропаганду на основе фейковых видео
4 октября 2022 г. 16:04
Президент Азербайджана: Уверен, что в нашу страну приедет больше туристов
Президент Азербайджана: Уверен, что в нашу страну приедет больше туристов
4 октября 2022 г. 13:17
В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
3 октября 2022 г. 13:11
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
1 октября 2022 г. 20:51
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
1 октября 2022 г. 15:39
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
1 октября 2022 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi