Глава Госкомитета: Мины - главное препятствие для масштабных восстановительных работ

Проблема расчистки территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов по-прежнему остается самым большим препятствием для проведения масштабных восстановительных работ на освобожденных территориях. От этого фактора зависят темпы восстановительных работ и воз

Проблема расчистки территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов по-прежнему остается самым большим препятствием для проведения масштабных восстановительных работ на освобожденных территориях. От этого фактора зависят темпы восстановительных работ и возвращение туда бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Анар Гулиев заявил в ходе первого национального градостроительного форума в Агдаме.

Глава Госкомитета подчеркнул, что горькая реальность нашего времени состоит в том, что многие страны мира сталкиваются с вызовами постконфликтного восстановления населенных пунктов.

Он подчеркнул, что за 30-летний период оккупации 20% территорий Азербайджана около 900 населенных пунктов были полностью разрушены, более миллиона гектаров земли выведено из сельскохозяйственного оборота, сотни объектов культурного наследия были уничтожены.

"Восстановить территориальную целостность нашей страны получилось только в 2020 году военным путем. И сейчас главный вопрос, стоящий перед нами, это восстановление освобожденных от оккупации территорий и полная их интеграция в жизнь страны, возвращение 1 млн соотечественников в свои дома",- отметил А. Гулиев.

"Сегодня в Азербайджане успешно осуществляются комплексные работы по реконструкции и строительству в соответствии с передовыми градостроительными стандартами, беспрецедентными по объему, качеству и скорости. Параллельное выполнение столь масштабных работ в короткие сроки повысило актуальность применения новых эффективных методов институционального управления с привлечением большого количества высококвалифицированных проектировщиков, архитекторов, инженеров и строителей", -добавил глава Госкомитета.