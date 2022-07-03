Глава ЦАМО: Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана

"Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана".

"Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана".

Как передает Report , об этом журналистам заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, находящийся в Шуше в рамках участия во внеочередном заседании представителей мозговых центров тюркских стран.

"В последнее время наблюдаем позитивный сдвиг в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в частности, в вопросах налаживания транспортных связей и коммуникации. Но есть некий застой в подписании мирного соглашения", - сказал Ф.Шафиев.

По его мнению, порой Армения не демонстрирует конструктивный подход.

"Армения должна осознать, что если она не выберет политический путь решения, то вновь проиграет. Этой стране нужно пользоваться моментом. Не следует забывать, что в корне всех вопросов, в том числе таких, как демаркация и делимитация границ, должна стоять необходимость подписания мирного соглашения с Арменией", - добавил он.

Фарид Шафиев подчеркнул, что третьи страны проявляют интерес к этому процессу, предлагают свое посредничество.

"Как бы то ни было, сначала необходимо подписать мирное соглашение, которое обеспечит безопасность всего региона. Мы намерены оставить конфликт позади", - заявил глава центра.

Комментируя последнюю встречу спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений между двумя странами, Шафиев отметил, что Азербайджан позитивно оценивает эти инициативы. Он подчеркнул, что если не будет прогресса в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, это может препятствовать нормализации отношений между Арменией и Турции: "Все должно решаться параллельно, но в первую очередь, Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана", - отметил он.