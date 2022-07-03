О нас

Глава ЦАМО: Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана

Глава ЦАМО: Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана "Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана".
Карабах
3 июля 2022 г. 14:39
Глава ЦАМО: Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана

"Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана".

Как передает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, находящийся в Шуше в рамках участия во внеочередном заседании представителей мозговых центров тюркских стран.

"В последнее время наблюдаем позитивный сдвиг в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в частности, в вопросах налаживания транспортных связей и коммуникации. Но есть некий застой в подписании мирного соглашения", - сказал Ф.Шафиев.

По его мнению, порой Армения не демонстрирует конструктивный подход.

"Армения должна осознать, что если она не выберет политический путь решения, то вновь проиграет. Этой стране нужно пользоваться моментом. Не следует забывать, что в корне всех вопросов, в том числе таких, как демаркация и делимитация границ, должна стоять необходимость подписания мирного соглашения с Арменией", - добавил он.

Фарид Шафиев подчеркнул, что третьи страны проявляют интерес к этому процессу, предлагают свое посредничество.

"Как бы то ни было, сначала необходимо подписать мирное соглашение, которое обеспечит безопасность всего региона. Мы намерены оставить конфликт позади", - заявил глава центра.

Комментируя последнюю встречу спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений между двумя странами, Шафиев отметил, что Азербайджан позитивно оценивает эти инициативы. Он подчеркнул, что если не будет прогресса в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, это может препятствовать нормализации отношений между Арменией и Турции: "Все должно решаться параллельно, но в первую очередь, Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
27 июня 2022 г. 00:06
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
28 июня 2022 г. 09:29
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
28 июня 2022 г. 16:33
В Загатале селевые потоки затопили дома
ФотоВ Загатале селевые потоки затопили дома
29 июня 2022 г. 10:23
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
29 июня 2022 г. 16:37
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
1 июля 2022 г. 13:04
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
1 июля 2022 г. 21:19
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
2 июля 2022 г. 12:06
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
2 июля 2022 г. 18:52
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
3 июля 2022 г. 13:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi