Глава Азербайджана: В следующем году мы торжественно отметим 270-летие Шуши

Шуша – азербайджанский город. Фундамент Шуши, как мы все хорошо знаем, в 1752-м году заложил Панахали хан, и в следующем году мы торжественно отметим 270-летие Шуши.

Шуша – азербайджанский город. Фундамент Шуши, как мы все хорошо знаем, в 1752-м году заложил Панахали хан, и в следующем году мы торжественно отметим 270-летие Шуши.

Как передает Report, об этом во время выступления на официальной церемонии открытия Дней поэзии Вагифа сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Несмотря на оккупацию, Шуша сохранила свой азербайджанский дух. Это видит каждый человек, посетивший Шушу. Даже в разрушенном состоянии, даже подверженная вандализму в период оккупации Шуша смогла сохранить свой дух, свой облик, она не согнулась, не сломалась, ждала нас, мы должны были прийти, и мы пришли. Мы пришли как народ-победитель. Не путем переговоров, не в результате каких-то уступок с армянской стороны, мы пришли, проливая кровь на поле битвы, давая шехидов, проявляя самоотверженность, и восстановили свою территориальную целостность и свое национальное достоинство", - подчеркнул президент.