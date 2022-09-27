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Генсек ОТГ: Победа армии Азербайджана - важный фактор обеспечения мира в регионе

Генсек ОТГ: Победа армии Азербайджана - важный фактор обеспечения мира в регионе Организация Тюркских Государств (ОТГ) почтила память военностужаюших погибших во время Второй Карабахской Войны.
Карабах
27 сентября 2022 г. 12:14
Генсек ОТГ: Победа армии Азербайджана - важный фактор обеспечения мира в регионе

Организация Тюркских Государств (ОТГ) и все тюркские народы с глубоким уважением и благодарностью чтят память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность братского Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении генерального секретаря ОТГ Багдада Амреева.

"27 сентября является днем памяти и траура по шехидам, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджанской Республики", отмечается в письме Б. Амреева.

"История, написанная победившей азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, является прочным фундаментом для развития и процветания Азербайджана и важным фактором обеспечения прочного мира и безопасности в регионе",- говорится в заявлении.

Сегодня исполнилось два года с начала Отечественной войны. C 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций, боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения.

Этот день в Азербайджане отмечается как День памяти шехидов, павших в Отечественной войне.

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Версия на английском языке Organization of Turkic States: Azerbaijani army’s victory - important factor in ensuring peace in region
Версия на азербайджанском языке TDT-nin Baş katibi: “Azərbaycan ordusunun qələbəsi regionda sülhün təminatında mühüm amildir”

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