Генсек ОТГ: Победа армии Азербайджана - важный фактор обеспечения мира в регионе

Организация Тюркских Государств (ОТГ) и все тюркские народы с глубоким уважением и благодарностью чтят память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность братского Азербайджана.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении генерального секретаря ОТГ Багдада Амреева.
"27 сентября является днем памяти и траура по шехидам, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджанской Республики", отмечается в письме Б. Амреева.
"История, написанная победившей азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, является прочным фундаментом для развития и процветания Азербайджана и важным фактором обеспечения прочного мира и безопасности в регионе",- говорится в заявлении.
Сегодня исполнилось два года с начала Отечественной войны. C 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций, боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения.
Этот день в Азербайджане отмечается как День памяти шехидов, павших в Отечественной войне.