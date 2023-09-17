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Генсек AОКП: Если доставка груза состоится, будет проведена подготовка к дальнейшей помощи армянам, проживающим в Карабахе

Генсек AОКП: Если доставка груза состоится, будет проведена подготовка к дальнейшей помощи армянам, проживающим в Карабахе "Мы будем ждать здесь, пока не состоится доставка груза. Если это произойдет, нам придется провести опрос-оценку среди жителей Карабаха для выявления их потребностей".
Карабах
17 сентября 2023 г. 21:57
Генсек AОКП: Если доставка груза состоится, будет проведена подготовка к дальнейшей помощи армянам, проживающим в Карабахе

"Мы будем ждать здесь, пока не состоится доставка груза. Если это произойдет, нам придется провести опрос-оценку среди жителей Карабаха для выявления их потребностей".

Как передает карабахское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного полумесяца (АОКП) Джейхун Мирзоев.

"Мы уже 20 дней находимся на этой территории с нашим соответствующим персоналом. Груз с продовольствием в грузовиках. Хотя все соответствующие переговоры проведены, новостей до сих пор нет».

Он подчеркнул, что грузовики с продовольствием будут ждать в этом районе, пока их не доставят проживающим в Ханкенди жителям армянского происхождения:

"В настоящее время ждем ответа. Наша цель - доставить 40 тонн муки жителям Ханкенди армянского происхождения. Будем ждать здесь, пока не состоится доставка груза. Если это произойдет, нам придется провести опрос-оценку среди этих жителей для выявления их потребностей. После определения потребностей на следующем этапе будет поставка продовольственных и непродовольственных товаров, и какова бы ни была потребность, мы будем планировать и готовиться оказать им помощь. Общество Красного полумесяца полностью к этому готово".

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Версия на азербайджанском языке AzQAC-ın baş katibi: "Keçid reallaşsa, Qarabağda yaşayan ermənilərə növbəti yardıma hazırlıq görüləcək"

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