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Генпрокурор: Более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе, объявлены в международный розыск

Генпрокурор: Более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе, объявлены в международный розыск "Армянские сепаратисты, совершившие более 300 преступлений в Карабахе, были объявлены в международный розыск2.
Карабах
1 октября 2023 г. 10:55
Генпрокурор: Более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе, объявлены в международный розыск

"Армянские сепаратисты, совершившие более 300 преступлений в Карабахе, были объявлены в международный розыск".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, все преступления, совершенные армянскими сепаратистами с начала карабахского конфликта, зафиксированы: "Мы собрали доказательства, связанные с этими преступлениями. Всего было возбуждено 300 таких уголовных дел. Более 300 преступников объявлены в международный розыск. По этим делам имеются доказательства".

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: “Qarabağda cinayət törətmiş 300-dən çox erməni separatçısı beynəlxalq axtarışa verilib"

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