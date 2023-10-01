Генпрокурор: Более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе, объявлены в международный розыск

"Армянские сепаратисты, совершившие более 300 преступлений в Карабахе, были объявлены в международный розыск2.

"Армянские сепаратисты, совершившие более 300 преступлений в Карабахе, были объявлены в международный розыск".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, все преступления, совершенные армянскими сепаратистами с начала карабахского конфликта, зафиксированы: "Мы собрали доказательства, связанные с этими преступлениями. Всего было возбуждено 300 таких уголовных дел. Более 300 преступников объявлены в международный розыск. По этим делам имеются доказательства".