О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генконсул: Как бы армянское лобби не лезло из кожи вон, истина неизменна

Генконсул: Как бы армянское лобби не лезло из кожи вон, истина неизменна Генконсул напомнил о видео, распространенном в соцсетях президентом Франции, где однозначно заявляет о том, что Нагорный Карабах и семь прилегающих районов - неотъемлемая часть Азербайджана
Карабах
26 ноября 2020 г. 11:34
Генконсул: Как бы армянское лобби не лезло из кожи вон, истина неизменна

На американской онлайн медиа-платформе "Medium" опубликована статья генерального консула Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаева.

Как сообщили Report в генконсульстве, в статье повествуется об освобождении Кельбаджара после 27 лет оккупации.

Н.Агаев отметил, что оккупация Кельбаджара в 1993 году и этнические чистки в отношении проживавших там азербайджанцев являются одной из самых печальных и кровопролитных страниц армяно-азербайджанского конфликта. Ссылаясь на отчет Human Rights Watch, генконсул отметил, что в результате оккупации Кельбаджара 60 тысяч ни в чем не повинных азербайджанцев были изгнаны из родного края, многие были убиты и взяты в плен.

Н.Агаев напомнил о кадрах, на которых запечатлен армянский террорист Монте Мелконян и его приспешники, улыбаясь и радуясь требующие у населения Кельбаджара в течение 10 часов покинуть Кельбаджар.

Н.Агаев отметил, что сразу после оккупации Кельбаджара, 6 апреля 1993 года Совет Безопасности ООН принял заявление, осуждающее эту оккупацию и требующее вывода оккупационных сил с территории района. Основываясь на хранящиеся в Президентской библиотеке Клинтона письма в связи с нагорно-карабахским конфликтом, с которых снят гриф секретности Госдепа, в статье подчеркивается, что в ходе обсуждения проекта резолюции Совбеза ООН по Кельбаджару постпред Франции в ООН Жан-Бернар Мериме выступил против изначального текста, предложенного Мадлен Олбрайт и другими заседателями. В нем осуждалась оккупация Арменией Кельбаджарского района Азербайджана, и добился включения в текст резолюции формулировки "местными армянскими группировками".

Коснувшись в своей статье принятия Сенатом Франции резолюции о признании так называемой "независимости" Карабаха, Н.Агаев подчеркнул, что это является серьезным нарушением международного права и не соответствует статусу Франции в качестве сопредседателя Минской группы.

Генконсул Азербайджана напомнил о видео, распространенном пару дней назад в социальных сетях президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором он однозначно заявляет о том, что Нагорный Карабах и семь прилегающих районов являются неотъемлемой территорией Азербайджана.

М.Агаев подчеркнул, что сколько бы армянское лобби ни лезло из кожи вон, реальность неизменна Нагорный Карабах и семь прилегающих районов - неотъемлемая часть Азербайджана!

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Consul General: French Ambassador watered down UNSC documents on Armenia’s invasion of Kalbajar
Версия на азербайджанском языке Baş konsul: "Erməni lobbisi dəridən-qabıqdan çıxsa da, həqiqəti dəyişə bilməz"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Перед посольством Франции в Азербайджане проходит акция протеста
Перед посольством Франции в Азербайджане проходит акция протеста
26 ноября 2020 г. 11:59
Посол прокомментировал резолюцию Сената Франции по Карабаху
Посол прокомментировал резолюцию Сената Франции по Карабаху
26 ноября 2020 г. 10:40
Представитель МИД Франции осудил резолюцию Сената по Карабаху
Представитель МИД Франции осудил резолюцию Сената по Карабаху
26 ноября 2020 г. 07:21
Французский сенатор: Я увижу Нагорный Карабах своими глазами
ВидеоФранцузский сенатор: Я увижу Нагорный Карабах своими глазами
26 ноября 2020 г. 03:07
Помощник Президента: Резолюция Сената Франции - не что иное, как обычный клочок бумаги
Помощник Президента: Резолюция Сената Франции - не что иное, как обычный клочок бумаги
25 ноября 2020 г. 23:27
МИД Азербайджана: Принятое Сенатом постановление не имеет юридической силы
МИД Азербайджана: Принятое Сенатом постановление не имеет юридической силы
25 ноября 2020 г. 22:32
Кельбаджарский автопробег в Кюрдамире
ФотоКельбаджарский автопробег в Кюрдамире
25 ноября 2020 г. 20:48
Российский эксперт: Позиция Армении ни шагу назад приведет эту страну к краху
Российский эксперт: Позиция Армении "ни шагу назад" приведет эту страну к краху
25 ноября 2020 г. 20:15
Село Гушчубаба Ходжалинского района переименовано в Бахарлы
Село Гушчубаба Ходжалинского района переименовано в Бахарлы
25 ноября 2020 г. 18:52
Подтверждено переименование села Цакури Ходжавендского района в Хунарли
Подтверждено переименование села Цакури Ходжавендского района в Хунарли
25 ноября 2020 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi