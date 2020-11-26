Генконсул: Как бы армянское лобби не лезло из кожи вон, истина неизменна

Генконсул напомнил о видео, распространенном в соцсетях президентом Франции, где однозначно заявляет о том, что Нагорный Карабах и семь прилегающих районов - неотъемлемая часть Азербайджана

На американской онлайн медиа-платформе "Medium" опубликована статья генерального консула Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаева.

Как сообщили Report в генконсульстве, в статье повествуется об освобождении Кельбаджара после 27 лет оккупации.

Н.Агаев отметил, что оккупация Кельбаджара в 1993 году и этнические чистки в отношении проживавших там азербайджанцев являются одной из самых печальных и кровопролитных страниц армяно-азербайджанского конфликта. Ссылаясь на отчет Human Rights Watch, генконсул отметил, что в результате оккупации Кельбаджара 60 тысяч ни в чем не повинных азербайджанцев были изгнаны из родного края, многие были убиты и взяты в плен.

Н.Агаев напомнил о кадрах, на которых запечатлен армянский террорист Монте Мелконян и его приспешники, улыбаясь и радуясь требующие у населения Кельбаджара в течение 10 часов покинуть Кельбаджар.

Н.Агаев отметил, что сразу после оккупации Кельбаджара, 6 апреля 1993 года Совет Безопасности ООН принял заявление, осуждающее эту оккупацию и требующее вывода оккупационных сил с территории района. Основываясь на хранящиеся в Президентской библиотеке Клинтона письма в связи с нагорно-карабахским конфликтом, с которых снят гриф секретности Госдепа, в статье подчеркивается, что в ходе обсуждения проекта резолюции Совбеза ООН по Кельбаджару постпред Франции в ООН Жан-Бернар Мериме выступил против изначального текста, предложенного Мадлен Олбрайт и другими заседателями. В нем осуждалась оккупация Арменией Кельбаджарского района Азербайджана, и добился включения в текст резолюции формулировки "местными армянскими группировками".

Коснувшись в своей статье принятия Сенатом Франции резолюции о признании так называемой "независимости" Карабаха, Н.Агаев подчеркнул, что это является серьезным нарушением международного права и не соответствует статусу Франции в качестве сопредседателя Минской группы.

Генконсул Азербайджана напомнил о видео, распространенном пару дней назад в социальных сетях президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором он однозначно заявляет о том, что Нагорный Карабах и семь прилегающих районов являются неотъемлемой территорией Азербайджана.

М.Агаев подчеркнул, что сколько бы армянское лобби ни лезло из кожи вон, реальность неизменна Нагорный Карабах и семь прилегающих районов - неотъемлемая часть Азербайджана!