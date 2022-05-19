Гендиректор ИСЕСКО: Шуша - столица культуры

В постконфликтный период нужно создать более благоприятные условия для развития. Мы должны помогать достичь долгосрочного развития и мира.

В постконфликтный период нужно создать более благоприятные условия для развития. Мы должны помогать достичь долгосрочного развития и мира.

Как передает Report, об этом Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик заявил в Шуше на открытии международной конференции “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды”.

"В постконфликтный период , когда все военные действия остановились, необходимо содействовать созданию и развитию мира в регионе", - отметил гендиректор ИСЕСКО.

По его словам, что Шуша - столица культуры, родина всемирно известного азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова, мугама.

Салим бин Мухаммед аль-Малик отметил, что пандемия COVID-19 cоздала новые гуманитарные проблемы и кризисы: "И мы должны использовать международный опыт для противостояния этим вызовам и учитывать при его применении все особенности страны".