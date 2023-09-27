Фуад Гусейналиев: Азербайджан поставил точку в застарелом карабахском конфликте

Проведением локальных антитеррористических мероприятий Азербайджан поставил точку на застарелом карабахском конфликте.

Проведением локальных антитеррористических мероприятий Азербайджан поставил последнюю точку в застарелом карабахском конфликте.

Как передает Report, об этом на IV Международной конференции на тему “Основы устойчивого развития и безопасного будущего” сказал директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

"Проведением локальных антитеррористических мероприятий Азербайджан полностью восстановил суверенитет на всей территории и поставил точку в застарелом карабахском конфликте", - сказал он, добавив, что дальнейшие планы включают реинтеграцию карабахских армян в азербайджанское общество. При этом Азербайджан стоит на позициях добрососедства и нацелен на подписание мирного договора с Арменией.

Директор информагентства подчеркнул, что Азербайджан – многонациональная страна, и предлагает карабахским армянам те же права, что и у всех азербайджанцев. При этом, при просмотре видеокадров о том, как армяне покидают Карабах, можно услышать, как некоторые из них даже и не знали о возможности остаться и жить с азербайджанцами.

По его словам, после завершения антитеррористических мероприятий центральные власти Баку уже несколько раз посылали в Карабах продовольственную помощь, медицинское оборудование и даже предлагали перевести раненных в результате взрыва на автозаправочной станции недалеко от Ханкенди в клиники в других городах Азербайджана. Уже прошли две встречи с представителями армянских жителей карабахского региона, на которых и обговариваются вопросы их реинтеграции.

Фуад Гусейналиев также рассказал об истории конфликта и карабахских войнах между Азербайджаном и Арменией, отметив, что уже на протяжении 30 лет велись переговоры с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, безо всяких результатов и надежд на них.

"В течение почти 30-ти лет значительная часть территории Азербайджана была оккупирована, а именно 20%. Отсюда были изгнаны все наши сограждане, там была устроена этническая чистка - не осталось ни одного азербайджанца", - сказал он, добавив, что после кровавых событий Ходжалы и других подобных актов геноцида азербайджанцы боялись полного истребления.

Помимо этого, даже после завершения войны в 2020-ом году и подписания трехстороннего договора, незаконные вооруженные формирования Армении продолжали оставаться на этих территориях. Они обстреливали азербайджанские позиции и минировали территории, о чем свидетельствуют обнаруженные мины 2021-го года производства. Так, 19 сентября жертвами мин стали сразу 6 человек, двое из которых гражданские, что и стало последней каплей, после чего и были начаты антитеррористические мероприятия.