Фрэнсис Кандия: Кельбаджар впечатляет темпами развития и природной красотой

Фрэнсис Кандия: Кельбаджар поражает быстрым развитием и природной красотой

Кельбаджар поражает быстрым развитием и природной красотой.

Об этом корреспонденту Report в Кельбаджаре рассказал путешественник из Филиппин Фрэнсис Кандия.

"Изменения, которые произошли здесь, в Кельбаджаре, по сравнению с тем, что было раньше - это действительно удивительно. Превращение региона в то, чем он является сейчас, просто потрясает. Я действительно удивлен тем, насколько быстро здесь идет развитие", - сказал он.

Путешественник также поделился своими ожиданиями от будущего региона.

"Мне очень интересно, каким будет Кельбаджар через четыре или пять лет, когда мы вернемся сюда, и все уже будет завершено. Когда город наполнится людьми, это будет совершенно новое впечатление", - отметил он.

Фрэнсис Кандия подчеркнул, что это его первый визит в Азербайджан, и сравнил увиденное здесь с известными европейскими пейзажами: "Горы на заднем плане - как будто я в Швейцарии или Австрии. Это ощущение, как в в швейцарских Альпах. Именно такие ассоциации у меня возникают здесь. Я обязательно вернусь. Всегда буду возвращаться".