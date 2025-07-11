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Фрэнсис Кандия: Кельбаджар впечатляет темпами развития и природной красотой

Фрэнсис Кандия: Кельбаджар впечатляет темпами развития и природной красотой Фрэнсис Кандия: Кельбаджар поражает быстрым развитием и природной красотой
Карабах
11 июля 2025 г. 10:36
Фрэнсис Кандия: Кельбаджар впечатляет темпами развития и природной красотой

Кельбаджар поражает быстрым развитием и природной красотой.

Об этом корреспонденту Report в Кельбаджаре рассказал путешественник из Филиппин Фрэнсис Кандия.

"Изменения, которые произошли здесь, в Кельбаджаре, по сравнению с тем, что было раньше - это действительно удивительно. Превращение региона в то, чем он является сейчас, просто потрясает. Я действительно удивлен тем, насколько быстро здесь идет развитие", - сказал он.

Путешественник также поделился своими ожиданиями от будущего региона.

"Мне очень интересно, каким будет Кельбаджар через четыре или пять лет, когда мы вернемся сюда, и все уже будет завершено. Когда город наполнится людьми, это будет совершенно новое впечатление", - отметил он.

Фрэнсис Кандия подчеркнул, что это его первый визит в Азербайджан, и сравнил увиденное здесь с известными европейскими пейзажами: "Горы на заднем плане - как будто я в Швейцарии или Австрии. Это ощущение, как в в швейцарских Альпах. Именно такие ассоциации у меня возникают здесь. Я обязательно вернусь. Всегда буду возвращаться".

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Версия на азербайджанском языке Frensis Kandiya: Kəlbəcər inkişaf tempi və təbii gözəlliyi ilə heyranlıq doğurur
Версия на английском языке Francis Candia: Azerbaijan's Kalbajar impresses with its pace of development, natural beauty

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