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Французское издание: В Агдаме не осталось ничего от того, что было построено азербайджанцами

Французское издание: В Агдаме не осталось ничего от того, что было построено азербайджанцами Массовое разрушение в Карабахе является результатом заброшенности и грабежей , а не военных действий: когда-то лишившись своих жителей, дома постепенно разрушались.
Карабах
16 февраля 2023 г. 17:35
Французское издание: В Агдаме не осталось ничего от того, что было построено азербайджанцами

"Чем можно оправдать то, в каком состоянии сейчас город Агдам, прозванный "Хиросимой Кавказа"? Ничего не осталось от того, что было построено там азербайджанцами".

Как передает Report, об этом говорится в статье Гийома Оригони, опубликованной в французском онлайн-издании Slate.fr.

Посетивший освобожденные территории Азербайджана автор статьи рассказал о совершенном там урбициде.

"Одна из самых загрязненных территорий в мире... Опустевшие деревни, села, дома в руинах и усеянные минами поля мелькают по обе стороны в окнах автобуса. Когда-то лишившиеся своих жителей дома постепенно разрушались, природа восстанавливала свои права", - делится своими впечатлениями от поездки автор статьи, посетивший Агдам, Шушу и Физули.

"Территория, возвращенная Азербайджаном, должна быть как можно быстрее интегрирована с остальной частью страны. Учитывая задействованные энергию и ресурсы, нет сомнений, что в течение нескольких месяцев эта цель будет достигнута. Но пока Шуша населена только рабочими и специалистами, которые приходят на смену командам по разминированию", - отмечает он, добавив, что освобожденные территории активно восстанавливаются.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев хочет сделать это быстро и качественно: в городе Шуша и по всему региону проводятся масштабные работы", - отмечает Гийом Оригони.

Он также побеседовал с директором Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Адалятом Гасановым, который отметил, что до сих пор без вести пропавшими являются 3890 азербайджанцев: около 3190 военных и 700 мирных жителей так и не вернулись домой после первой карабахской войны.

По словам Гасанова, на освобожденных территориях ведется работа по выявлению массовых захоронений азербайджанцев, обнаружены останки и фрагменты костей, который позволяют доказать, что эти военные преступления совершались армянской армией.

Гийом Оригино также поделился впечатлениями от посещения судебно-медицинской лаборатории в Баку: "Несмотря на яркое освещение, настроение мрачное. Когда мы входим в комнату, вокруг скелетов возится дюжина лаборантов. "Эти останки — иллюстрация армянского варварства, - говорят нам", - пишет автор.

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Версия на азербайджанском языке Fransa nəşri: “Ağdamda azərbaycanlıların tikdiyi heç nə qalmayıb”
Версия на английском языке French edition: Nothing remains of what was built by Azerbaijanis in Aghdam

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