Французский петух в роли "миротворца", или что стоит за стремлением Парижа вновь разжечь конфликт на Южном Кавказе

Французская политическая элита никак не может умерить свои «братские» помыслы в отношении Армении и способствовать миру в регионе Южного Кавказа. По всей видимости Францию никак не устраивает положение наблюдающего в мирном процессе между Азербайджаном и

Французская политическая элита никак не может умерить свои "братские" помыслы в отношении Армении и желаниям способствовать миру в регионе Южного Кавказа. По всей видимости Францию никак не устраивает положение наблюдателя в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, после того, как инициативой завладели Брюссель и Москва.

Новой инициативой французского политического сообщества стал проект резолюции Сената Франции, согласно которому "Азербайджан должен отвести вооруженные силы с территории Армении, а также Лачынского коридора (!), вернуть всех армянских пленных". В противном случае французские парламентарии грозятся санкциями в отношении официального Баку, в числе которых эмбарго на поставки нефти и газа (и это в период, когда Европа по всему миру ищет альтернативные источники поставок энергоресурсов), размещение международных миротворцев на армяно-азербайджанской границе. Более того, парламентарии намерены потребовать признания так называемой "Нагорно-Карабахской республики".

Таков вот бредовый перечень требований французских политиков, который предполагается рассмотреть 15 ноября.

С одной стороны, такая позиция Франции отнюдь не удивительна. Страна, около 30 лет пытавшаяся безуспешно выполнить посредническую миссию в составе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, упорно не видела все факты преступлений против Азербайджана и азербайджанского народа, не видела жертв Ходжалинского геноцида, не интересовалась судьбой 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев, оставшихся без крова из-за варварства армянских боевиков.

Та же Франция, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, голосовала за четыре резолюции СБ ООН по выводу армянских вооруженных сил с суверенной территории Азербайджанской Республики, но ни ударила палец о палец для выполнения этих резолюций.

Еще один пример. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 23 марта 1994 года, "в результате атак армянских вооруженных формирований из своих домов было изгнано более 1 млн азербайджанцев". В этой резолюции отмечалось, что "беженцы и перемещенные лица находятся в исключительно тяжелом положении, сталкиваясь с угрозой недоедания и болезней", и содержался призыв ко всем государствам оказать действенную поддержку "азербайджанским беженцам и перемещенным лицам".

Но почему же Сенат Франции за 30 лет оккупации азербайджанских земель ни разу не задумался о судьбе беженцев, почему ни разу не рассматривалась резолюция с призывом обеспечить право этих людей на возвращение? Риторические вопросы…

Зато сейчас французских сенаторов беспокоит не только судьба якобы армянских беженцев, но и "сохранение армянского культурного и религиозного наследия". К слову, зачастую оно представляет собой переделанные азербайджанские памятники культуры, причем как в период 30-летней оккупации, так и в советские годы и период Российской империи. Но масштабные разрушения городов, сел, мечетей, церквей в период оккупации Арменией территории Азербайджана французские сенаторы в упор не хотят видеть.

По данным Национальной академии наук Азербайджана, только в городе Шуша пострадали 215 исторических и культурных памятников, на всех же оккупированных территориях из 67 мечетей частично уцелели только 4. Впрочем сенаторы даже и не делают попыток разглядеть правду, а она ведь на поверхности - стоит всего лишь поехать на освобожденные от оккупации земли и самим убедиться в масштабе армянского варварства.

Но деньги армянской диаспоры способны закрыть и глаза, и рот, и уши большинству сенаторов. И не только сенаторов, но даже и высшего политического руководства Франции.

Оголтелая антиазербайджанская позиция истеблишмента Франции открыто проявилась еще во время Отечественной войны 2020 года и продолжилась по ее окончанию победой Азербайджана.

Именно тогда, с подачи высшего руководства Франции, насаждался тезис об агрессии Азербайджана в отношении Армении. "Развязал войну именно Азербайджан", - заявил тогдашний глава МИД Франции Ле Дриан еще 2 октября 2020 года, более 170 политиков 4 ноября того же года распространили письмо в призывом "решительно осудить азербайджанскую агрессию", депутаты Сената и Национального собрания активно использовали формулировки "агрессия" и "нападение" в отношении действий ВС Азербайджана.

В период войны и сразу после нее французские СМИ стали активно тиражировать обвинения в адрес Азербайджана в совершении "военных преступлений". Политики и депутаты сразу же потребовали привлечения к ответственности виновных и необходимости уголовного наказания. При этом о ночных обстрелах Гянджи сенаторы не вспоминали, их не интересовала гибель детей, судьба оставшихся сиротами младенцев после варварских атак Армении на мирные города Азербайджана ни разу не стала предметом обсуждений в парламенте Франции. Точно также их не интересовала судьба более 4 тыс. азербайджанцев, среди которых немало женщин и детей, пропавших без вести еще в период первой Карабахской войны.

Более того, наглость французских политиков дошла до того, что они начали представлять Вторую Карабахскую войну в контексте глобального религиозного противостояния – ислама и христианства, причем c явным использованием турецкого фактора.

К примеру, сенатор Валери Буайе написала в своем Twitter-аккаунте: "Противодействовать продвижению Азербайджана в Нагорном Карабахе означает также противодействовать распространению турецкого ислама в Европе".

Философ Мишель Онфре в интервью от 25 ноября 2020 года интернет-изданию Valeurs заявил, что "для меня это первая битва в цивилизационной войне, которую исламистский империализм Эрдогана, среди других лидеров, ведет против ненавистной иудео-христианской цивилизации… То, что происходит в Армении, должно быть увязано с нападениями, которые накапливались на европейской земле в течение десятилетий".

Вот в этом и проявляется расистская политика Франции, которая имеет глубокие исторически корни и теперь реализуется на Кавказе под прикрытием миротворческой демагогии.

Еще почти полтора века назад в 1885 г. министр иностранных дел Франции Жюль Ферри, памятник которому кстати до сих пор установлен на северо-востоке страны в его родном городе Сен-Дье-де-Вож, наставлял депутатов парламента: "Нужно открыто сказать, что высшие расы имеют права, в отличие от низших, потому что у них есть обязанность. Они обязаны привести к цивилизации низшие расы".

Видимо, взяв за основу сие послание, французы до 1960-х годов совершили геноцид в отношении мусульман Магриба. Ссылки на эти преступления против человечества можно найти в самих же французских изданиях. Например, издание Humanité в марте 2022 года отмечало: "Был случай, когда в Алжире был убит (французский) поселенец. Франция без разбора убила десятки арабов во имя коллективной ответственности. Подобное произошло во время резни в Филиппвиле в 1955 году. Ради мести случайным образом собрали людей на стадионе и убили 2000 человек из автоматов".

"Убийства, массовые казни и пытки, имевшие место во время так называемых "событий", не смутили и Кассационный суд (Франции), который в 2003 году отказался квалифицировать их как "преступления против человечности", - отмечало в феврале 2021 г. интернет-издание Musulmans en France. Как сообщалось в этой публикации, "в 2017 году кандидат Макрон, похоже, осмелился поставить историю в правильное русло: "Колонизация — часть французской истории. Это преступление против человечества, это настоящее варварство...". Однако мужество кандидата не продержалось до избрания. С 2017 года, возможно, под давлением правых, что в значительной степени способствовало его избранию, он представил смягчающие обстоятельства колонизации…".

То же издание цитировало авторитетного французского историка, профессор Гранмезона: "Коренные жители, которые были убиты и казнены без суда и следствия - почти 40000 человек - начиная с 1945 года, были убиты по политическим и расовым причинам".

Предпочитая не вспоминать об этих зверствах, члены Сената теперь обвиняют Азербайджан в "массовых преступлениях и военных преступлениях".

Представьте, теперь политики страны, чьи военные пролили реки крови безвинных людей в арабских странах, пытаются читать нравоучения Азербайджану, принимают некие резолюции с воззваниями "защитить Армению от тюркского мира".

Например 25 ноября 2020 года, когда уже и Армения смирилась со своей участью побежденного, Сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству "требовать проведение международного расследования военных преступлений, совершенных в Нагорном Карабахе"; обеспечить "безопасность армянского населения и право на возвращение перемещенных лиц, а также на сохранение армянского культурного и религиозного наследия" и даже "признать Нагорно-Карабахскую Республику", которую за 30 лет оккупации не рискнула признать сама Армения.

Аналогичную резолюцию утвердила и Национальная Ассамблея Франции.

То есть парламент страны-члена Совета Безопасности ООН, одного из столпов европейской демократии открыто пропагандирует сепаратизм. Такова ли роль страны, претендующей на лавры посредника и миротворца? Стоят ли голоса граждан Франции армянского происхождения столь циничной и безнравственной политики? Ведь этих голосов не так уж и много – во Франции проживает около 500 тыс. армян, что делает всего 1% от общего количества избирателей.

Понятно, что, потеряв рычаги воздействия на карабахский конфликт, оставшийся в прошлом по итогам Отечественной войны, Франция пытается закрепиться в Армении. Но для этого ей обязательно надо оттуда "выбить" Россию. На фоне войны в Украине, французский истеблишмент открыто на высшем уровне демонстрирует свою поддержку Армении. Тем самым, Париж хочет превратить в свой форпост официальный Ереван.

Причем фактически предложение поступило от президента Эммануэля Макрона: "Россия стремится создать на Кавказе беспорядок, чтобы ослабить и разделить всех нас. Франция здесь, она присутствует, она - посредническая сила…". Но причем тут Азербайджан? Разве Франции нечего больше предложить Армении, чем оголтелую антиазербайджанскую политику? Ведь понятно, что дальше слов, Париж ничем не поддержит Армению. Зачем надо активно мешать Азербайджану и Армении, когда есть шанс, наконец, достичь столь долгожданного мира на Южном Кавказе?

Но для Парижа интересы Армении ровным счетом ничего не значат. Единственная цель Франции на данном этапе - просто "выбить" Россию из региона, воспользовавшись ослаблением последней. Ну и плюс нанести урон интересам заклятого соперника Турции. Ведь Париж в последнее время активно оказывает поддержку Греции в конфронтации с Турцией. В сентябре глава МИД Франции Колонна заявила, что "Франция это говорила, и я повторяю, что она будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету".

В столь непростое для мирового сообщества время, когда говорят о риске ядерной войны, Франция, вместо того, чтобы проводить взвешенную и миролюбивую политику, еще больше провоцирует новые конфликты.

Видимо в Елисейском дворце уже готовы к третьей мировой войне и переделу мира после нее, и заранее пытаются обозначить границы своих колоний. Но с таким рвением людей в этих колониях может и не остаться – практически все политологи давно уже предсказывают, что очередная мировая война будет самой разрушительной и ядерной. Если уж Парижу неймется примерить на себя роль миротворца, пусть попробует свои силы в урегулировании полыхающей войны в Украине, а не в попытках разжечь уже потухший и решенный конфликт между Азербайджаном и Арменией.