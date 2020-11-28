FRANCE-24 об Агдаме: Иногда его называют "Кавказской Хиросимой"

Согласно подписанному соглашению лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября о прекращении огня, армянские вооруженные силы должны вернуть Лачинский район до 1 декабря.

Согласно подписанному соглашению лидерами Азербайджана, Армении и России о прекращении огня, армянские вооруженные силы должны вернуть Лачинский район до 1 декабря.

Как передает Report, этим Азербайджан вернет все 7 районов, охватывающих Нагорный Карабах.

Специальные корреспонденты FRANCE-24 Людовик де Фуко, Катрин Норестрент и Хусейн Асад подготовили репортаж из освобожденного от оккупантов Агдама:

"Город был настолько разрушен, что его иногда называют «Кавказской Хиросимой». Агдам, население которого в конце 80-х годов составляло 40 000 человек, сегодня является «городом призраков». Расположен он в получасе езды от Ханкенди. Мечеть - единственное сохранившееся здание в Агдаме.

До оккупации, около 30 лет назад город имел большое стратегическое значение во время Первой войны в Нагорном Карабахе. Потеря города в 1993 году стала поворотным моментом в войне".

Один из собеседников журналистов FRANCE-24 - член партии "Ени Азербайджан" М.Гасымов.

"Как можно было разрушить этот город?! В Агдаме были самые лучшие и современные дома. Армяне знали, что не будут здесь жить, у них не было уверенности в том, что они здесь останутся. Вот почему они уничтожили все, что смогли уничтожить", - говорит он.

В репортаже также говорится о том, что перед тем, как организовать возвращение жителей Агдама, необходимо обеспечить его безопасность, ведь, как и другие районы, еще недавно оккупированные Арменией, он полон мин. Для их обезвреживания используется дистанционно управляемый робот-сапер.

Начальник оперативного штаба ANAMA Идрис Исмайлов рассказал, что уже было обнаружено и обезврежено около 4 500 противопехотных мин, 2 000 противотанковых мин и 750 различных типов бомб.

Отмечается, что Азербайджан оценил ущерб на освобожденных территориях более чем в 100 миллиардов долларов и собирается обратиться в суд за компенсацией со стороны Армении.