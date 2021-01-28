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Суговушан – жемчужина на склоне гор

Суговушан – жемчужина на склоне гор Продолжаются работы по восстановлению освобожденного в результате контрнаступательных операций азербайджанской армии с 27 сентября 2020 года от оккупации армян села Суговушан Тертерского района.
Карабах
28 января 2021 г. 17:18
Суговушан – жемчужина на склоне гор

Продолжаются работы по восстановлению освобожденного в результате контрнаступательных операций азербайджанской армии с 27 сентября 2020 года от оккупации армян села Суговушан Тертерского района.

Командированная в Суговушан съемочная группа Report сообщает, что начальный этап работ по восстановлению автомобильной дороги к селу завершен.

На малых гидроэлектростанциях ”Суговушан-1" и "Суговушан-2" проводится капитальный ремонт и реконструкция. Одновременно ведутся работы по расчистке сельской территории от мин.

Село было освобождено от оккупации победоносной азербайджанской армией 3 октября прошлого года.

Report представляет фото села Суговушан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDağların qoynunda bir inci - Suqovuşandan - FOTOREPORTAJ

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