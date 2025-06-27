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Fitch: Армении будет сложно внести изменения в Конституцию

Fitch: Армении будет сложно внести изменения в Конституцию Армении будет сложно внести изменения в Конституцию - для этого потребуется проведение референдума.
Карабах
27 июня 2025 г. 17:16
Fitch: Армении будет сложно внести изменения в Конституцию

Армении будет сложно внести изменения в Конституцию - для этого потребуется проведение референдума.

Об этом сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch Ratings

Агентство напомнило, что Азербайджан и Армения согласовали проект мирного соглашения в марте 2025 года, однако его содержание пока не раскрывается.

"Азербайджан продолжает настаивать на двух ключевых условиях для окончательного подписания договора: исключении из Конституции Армении ссылки о Карабахском регионе и роспуске Минской группы ОБСЕ, в которую входят Франция, Россия и США, ранее выступавшие посредниками на переговорах с Арменией. По мнению агентства Fitch, Армении будет сложно внести изменения в Конституцию - для этого потребуется проведение референдума", - говорится в отчете агентства.

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Версия на азербайджанском языке “Fitch”: Ermənistan üçün Konstitusiyaya dəyişikliklər etmək çətin olacaq

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