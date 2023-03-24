Французский телеканал подготовил репортаж о восстановлении освобожденных территорий Азербайджана

Французский телеканал Arte подготовил репортаж о восстановлении освобожденных территорий Азербайджана "Карабах, время возвращаться".

Французский телеканал Arte подготовил репортаж о восстановлении освобожденных территорий Азербайджана "Карабах, время возвращаться".

Как сообщает Report, корреспонденты телеканала посетили Азербайджан, чтобы снять сюжет о том, что происходит в настоящее время в Карабахе спустя два года после завершения 44-дневной войны, и как восстанавливаются освобожденные территории.

В репортаже отмечается, что Карабах остается источником напряженности, а мирный договор между Арменией и Азербайджаном до сих пор не подписан. И по состоянию на начало 2023 года переговоры по нормализации отношений между Баку и Ереваном зашли в тупик.

При этом освобожденные территории страны активно восстанавливаются. И даже первые вынужденные переселенцы смогли вернуться жить туда в рамках программы "Великое возвращение".

В сюжете отмечается, что Азербайджан во имя благополучного будущего для Карабаха строит дороги, дома, школы на территориях, которые когда-то стояли в руинах.

