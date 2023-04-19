Эстер Эти Элькис: Мы прибыли сюда, чтобы своими глазами увидеть ситуацию на освобожденных территориях

Делегация видных журналистов Израиля и США прибыла на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, чтобы увидеть ситуацию своими глазами

Делегация сотрудников медиа из Израиля и США прибыла на освобожденные территории Азербайджана, чтобы ознакомиться с ситуацией лично.

Об этом Report заявила представительница медиа-компании в США Эстер Эти Элькис.

По ее словам, целью их визита является ознакомление с ситуацией в Карабахе, в том числе и в Шуше.

"Мы также приехали, чтобы осветить проблемы Азербайджана и Израиля с Ираном. Для меня, как израильтянки, это особенно важно", - подчеркнула Э.Элькис.

Она также подчеркнула необходимость донести всю правду об Азербайджане до мира.