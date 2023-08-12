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Еще несколько семей выехали в родное село Агалы Зангиланского района

Еще несколько семей выехали в родное село Агалы Зангиланского района Еще несколько семей отправились в село Агалы Зангиланского района.
Карабах
12 августа 2023 г. 07:14
Еще несколько семей выехали в родное село Агалы Зангиланского района

Еще 22 семьи (106 человек) 12 августа отправились из поселка Масазыр Абшеронского района в заново отстроенное село Агалы Зангиланского района.

Как сообщает Report, бывшие вынужденные переселенцы ранее временно проживали в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

Это жители сел Агалы - 1, - 2 и - 3, которые были разрушены армянами в период оккупации.

Они выразили благодарность президенту, победоносному Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, отважной азербайджанской армии, которая положила конец оккупации.

Распределение домов осуществлялось на основании жеребьевки по действующим в настоящее время Правилам предоставления новых жилых площадей бывшим вынужденным переселенцам. Жеребьевка состоялась 4 августа в департаменте репатриации Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В церемонии проводов приняли участие представители Госкомитета, специального представительства президента в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, исполнительной власти Зангиланского района и другие официальные лица.

Таким образом, количество постоянно проживающих в селе Агалы семей достигнет 108 (526 человек), процесс возвращения продолжится.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaha bir neçə ailə Zəngilanın Ağalı kəndinə yola salınıb

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