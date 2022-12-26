Еще два автомобиля беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда автомобилей, принадлежащих российскому миротворческому контингенту.

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда автомобилей, принадлежащих российскому миротворческому контингенту.

Находящийся на месте событий сотрудник Report сообщает, что три автомобиля беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Это еще раз говорит о том, что нет никаких ограничений на проезд автомобилей гуманитарного назначения.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 15 дней.