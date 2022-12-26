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Еще два автомобиля беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын

Еще два автомобиля беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда автомобилей, принадлежащих российскому миротворческому контингенту.
Карабах
26 декабря 2022 г. 08:50
Еще два автомобиля беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда автомобилей, принадлежащих российскому миротворческому контингенту.

Находящийся на месте событий сотрудник Report сообщает, что три автомобиля беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Это еще раз говорит о том, что нет никаких ограничений на проезд автомобилей гуманитарного назначения.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 15 дней.

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Версия на английском языке ФотоTwo more supply vehicles of Russian peacekeepers pass freely along Shusha-Khankandi road 
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların daha 2 avtomobili maneəsiz hərəkət edib

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