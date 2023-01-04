Еще четыре автомобиля РМК беспрепятственно проехали по территории, где проходит акция

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, созданы условия для проезда еще четырех автомобилей российского миротворческого контингента (РМК).

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, созданы условия для проезда еще четырех автомобилей российского миротворческого контингента (РМК).

Как передает сотрудник Report , освещающий акцию протеста на вышеуказанной дороге против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, автомобили продолжили движение в направлении Ханкенди.

Таким образом, количество автомобилей, проехавших через территорию, где проходит акция, достигло 20, в том числе три автомобиля МККК и 17 автомобилей РМК.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 24-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.