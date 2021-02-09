Еще 5 военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине.
Как сообщает Report, инцидент произошел в направлении села Талыш Тертерского района.
Командир N-ской воинской части полковник-лейтенант Кямиль Дуниев, лейтенант этой воинской части Гасан Ахмедов, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы - Сархан Гарибов, Эльшад Оруджев и Магеррам Оруджев подорвались на мине и получили тяжелые ранения.
Военнослужащие были госпитализированы в военный госпиталь. К.Дуниеву ампутировали ногу.
По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.