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Еще 5 военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине

Еще 5 военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине Военнослужащие были госпитализированы в военный госпиталь
Карабах
9 февраля 2021 г. 13:32
Еще 5 военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине

Еще 5 военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине.

Как сообщает Report, инцидент произошел в направлении села Талыш Тертерского района.

Командир N-ской воинской части полковник-лейтенант Кямиль Дуниев, лейтенант этой воинской части Гасан Ахмедов, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы - Сархан Гарибов, Эльшад Оруджев и Магеррам Оруджев подорвались на мине и получили тяжелые ранения.

Военнослужащие были госпитализированы в военный госпиталь. К.Дуниеву ампутировали ногу.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun polkovnik-leytenantı minaya düşüb

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