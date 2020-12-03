Эрдоган: Нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским коллегой Хасаном Рухани.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским коллегой Хасаном Рухани.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции.

Обсуждены шаги по укреплению отношений между Турцией и Ираном, а также региональные события.

В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу, указав на необходимость тщательно избегать любых действий, которые могут поставить под угрозу территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Глава турецкого государства отметил, что мир и стабильность в Нагорном Карабахе откроют новые возможности, которые принесут пользу странам региона, в том числе Армении.

Турецкий лидер выразив глубокое сожаление по поводу гибели иранского ученого Мухсина Фахризаде в результате вероломного убийства. Он подчеркнул, что убийство иранского ученого было нацелено на подрыв мира и спокойствия в регионе.